Niğde’de tornavidayla 1 kişi öldürüldü

Niğde'nin merkez ilçesine bağlı Taşlıca Barajı mevkiinde meydana gelen olayda, F.G. (20) ile Mehmet Ali Çekilmez (45) birlikte baraj bölgesine geldi. İddiaya göre alkol alan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine F.G., araçta bulunan tornavidayı alarak Mehmet Ali Çekilmez'i ağır şekilde yaraladı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Çekilmez'in (45) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Mehmet Ali Çekilmez'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli F.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.