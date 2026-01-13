Haberler Yaşam Haberleri Niğde’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 13.01.2026 12:49

Adana Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaza, Niğde–Adana Otoyolu Göbeklidağ mevkisinde, Adana istikametinde seyir halindeki otomobillerin çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yolun sağında emniyet şeridinde arıza nedeniyle park halinde bulunan çekiciye bağlı yarı römorka çarptı. Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan İ.O. ve T.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan E.E. ile A.G. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niğde'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

