Niğdeli Şehit Burak Özkan’ın eşinden yürek dağlayan sözler “Sana ne güzel yakıştı”

Şehidin cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından hava yolu önce Kayseri'ye daha sonra karayolu ile Niğde'ye getirildi. Şehidin cenazesi kısa bir süreliğine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oradan da Selçuk Mahallesinde bulunan baba ocağının bulunduğu Deniz Sokağa getirildi. Burada Kuranı Kerim ve dualar okunduktan sonra yakınlarından, komşularından helallik alındı. Şehir Burak Özkan'ın cenazesi daha sonra Merkez Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi.

Şehidin al bayrağa sarılı cenazesinin camiye getirilmesinin ardından şehidin yakınları, babası Malik Özkan, annesi Nihal Özkan kardeşleri Kaan ve Buket, eşi Tuğba ve çocukları Buğra Ata ile Göktuğ Ege şehidin tabutu başına geldiler. Şehide göz yaşları içinde veda ettiler. Şehidin tabutunun yanına gelen şehidin eşi Tuğba Özkan çocukları 8 yaşındaki Buğra Ata ve 4 yaşındaki Göktuğ Ege ile birlikte şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptüler. Şehidine veda eden eş Tuğba Özkan, "Burak şehitlik sana ne güzel yakıştı. Bakın bu babanız, Babanıza şehitlik ne güzel yakıştı " dedi ve yürekleri adeta dağladı.

Şehit Burak Özkan Niğde Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından büyük bir kalabalığın katıldığı cenaze namazının ardından, Merkez Derbent Şehitliği'nde göz yaşları ile toprağa verildi. Cenazeye Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Milletvekilleri Cevahir Uzkurt, Cumali İnce, Ömer Fethi Gürer, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.