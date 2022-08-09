Bir evlilik haberi de bugün geldi! Nihat Doğan aradığı aşkı İranlı hayranında bulduğu magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın evli olup olmadığı hayranları tarafından sorgulanırken Arzu Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorusuna yanıt arıyor. Nihat Doğan ile Arzu Doğan'ın yaklaşık bir yıldır birlikte oldukları öğrenildi. Çift aile aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi.
Nihat Doğan, 5 Mayıs 1973 tarihinde fakir bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Muş'un ünlü Batıkan aşiretindendir. On bir yaşındayken babasını kaybetti. Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikâmet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü. Müzik kariyerine 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başladı. 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.
2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti ve Galatasaray SK eski yöneticilerinden Adnan Öztürk'ün kendisi hakkındaki ihraç talebi Yönetim Kurulunca oy birliğiyle olumlu bulundu. Böylece 2015 yılının Mart ayında yapılacak olan Mali Genel Kurulda ihraç istemiyle oylama yapılmasının yolu açılmış oldu.
Ayrıca Nihat Doğan, kendini muhafazakâr demokrat olarak tanımlamaktadır.
Stüdyo albümleri
1995: Kırdın Kalbimi
1996: Ayrılık Acı Birşey
1998: Anlamıyorlar
2000: Dayan Yüreğim
2001: Züleyha
2002: Zor Gelir
2004: Seve Seve
2005: Bitanesinden Bitanesine
2007: Allah belanı versin
2009: 1071
Filmleri
2001: Sultan
2013: Harem (konuk oyuncu)
Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan İranlıdır. Hakkında detaylı bir bilgi bulunmayan Arzu Doğan'ın üç aylık hamile olduğu iddialar arasında yer alıyor.
Nihat Doğan ile Arzu Doğan'ın yaklaşık bir yıldır birlikte oldukları öğrenildi. Çift aile aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi.