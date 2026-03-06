Nihat Hatipoğlu Gaziosmanpaşalılarla buluştu

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan sohbeti programında vatandaşlarla sohbet etti. Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki programa ilçe sakinleri yoğun katılım gösterdi. Yediden yetmişe çok sayıda vatandaş aynı manevi iklimde buluşarak Ramazan'ın birlik, paylaşma ve kardeşlik ruhunu beraber yaşadı. Hatipoğlu, "On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, bütün ibadetlerin bir arada idrak edildiği müstesna bir zaman dilimidir.

Üç yıl aradan sonra sizlerle tekrar bir araya gelmek çok güzel. Ramazanın ortasındayız, sayılı günler hızlı geçiyor. Mevla'm, bugüne kadar yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin, inşallah bizleri Leyle-i Kadir'e ulaştırsın. Bizleri bir araya getiren kıymetli Belediye Başkan Vekilimiz Eray Karadeniz'e ve burada olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.