Nihat Hatipoğlu Kağıthane'de binlerce kişiye seslendi

Kâğıthane Belediyesi tarafından Kağıthane Meydanı'nda düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında, ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu binlerce vatandaşla bir araya geldi. Ramazan Sohbetleri programı çerçevesinde gerçekleşen etkinlikte meydanı dolduran Kâğıthaneliler, ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşadı. Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Yoğun ilgi gören programda Hatipoğlu, ramazan ayının fazileti, birlik ve beraberliğin önemi ile manevi değerler üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi atmosferini ilçe sakinleriyle paylaşmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu akşam Nihat Hatipoğlu hocamızın gerçekleştirdiği sohbette çok değerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Ramazan ayı boyunca Kağıthane Meydanı'nda düzenlediğimiz sohbet ve kültür programlarıyla vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olduğuna dikkat çekerek, bu mübarek ayın hakkıyla idrak edilmesi temennisinde bulundu. Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak vatandaşlara hitap etti. Program sonunda Başkan Öztekin, Nihat Hatipoğlu'na günün anısına çiçek takdim ederek programa katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Kağıthane Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği söyleşi ve sohbet programları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Program takviminde Mustafa Karataş, Dursun Ali Erzincanlı, Nur Haktan, Fatih Koca, Saliha Erdim, Eşref Ziya Terzi, Hayati İnanç, Mustafa Cihat ve Merve Gülcemal yer alıyor.