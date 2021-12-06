Nihat Tüney, Safir FUE saç ekim yöntemiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı

Modern ve son teknolojiye uygun merkezinde bugüne kadar binlerce saç ekimi operasyonu gerçekleşen World Plast Hair'in kurucularından Nihat Tüney, Safir FUE saç ekiminin detaylarını paylaştı.

Safir FUE saç ekimi nedir ?

Günümüzde çoğu insan saç dökülmesinden muzdarip. Buna bağlı olarak sonuçları etkili bir şekilde düzeltmek istiyor. İşte böyle durumlarda en olası çözüm, başarılı bir saç ameliyatıdır. Saç ameliyatlarındaki en özel yöntem ise Safir FUE'dir. Bu teknik, modern saç ekiminin manzarasını önemli ölçüde şekillendirmiştir.

Safir FUE ve klasik metot farkları

FUE'nin Foliküler Ünite Ekstraksiyonu anlamına geldiğine dikkat edilmelidir. Burada tüyler içi boş bir iğne kullanılarak donör bölgeden tek tek alınır. 0,6 ila 0,9 mm çapa sahiptir ve ince bir mikro motor tarafından tahrik edilir.

Safir FUE saç ekimi, önceki yöntemlerin aksine safir bıçakların kullanılması ile karakterize edilir. Bunlar 0,8 ila 1,5 mm boyutlarındadır. Safir iğnenin spesifik boyutu her hastanın saç yapısına göre ayarlanır.

Şimdiye kadar klasik saç ekimi işlemleri ile saçlı deride sadece U şeklinde saç ekimi kanalları açılabiliyordu. Devrim niteliğindeki safir bıçak, V şeklindeki kanalların açılmasını sağlar. Sonuç olarak bunlar daha küçüktür ve ciltte daha az doku hasarı bırakır.

Safir FUE saç ekiminin avantajları

Bıçaktaki safir taşı, saç ameliyatının daha az hasarla bitmesini sağlar. Bu da hastanın doku zedelenmesini minimum seviyeye düşürür.

Ameliyat sonrası da diğer yöntemlere göre daha kolay aşamalarla geçilir. Hastada daha az ödem görülür ve iyileşme süresi diğer metotlara nazaran hızlı gerçekleşir.

Safir FUE yöntemiyle saç ekimi yaptıran bir hasta, minimum 10 yıl boyunca doğal ve güçlü saçlara sahip olmaktadır. Evrensel olarak da kabul gören Safir FUE yöntemi, saç ekim ameliyatlarında en yaygın kullanılan metotların başında gelmektedir.

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