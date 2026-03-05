İzmir ve çevresinde etkili olan sağanak yağış, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde kaçak olarak depolanan evsel atıkların yağmur suyu ile birlikte cadde ve sokaklara akmasına neden olmuştu. Durum böyle olunca yerleşim yerlerinin önleri evsel atıklarla dolmuş, Buca'da belediye eli ile ortaya çıkan çevre kirliliğine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü el koymuştu.

Belediyenin aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiili 3. kez tekrarlaması sebebiyle ceza tutarı 3 kat daha arttırılarak 7 milyon 38 bin 954 TL olarak uygulanmıştı. Ancak Buca Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde işçiler, yükselen çöp dağları, kötü koku ve şantiyede biriken çöp sularının oluşturduğu sağlık riskleri nedeniyle çalışmayı durdurmuştu.

DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube, 3 Mart Salı günü gece yarısından itibaren 400 civarındaki temizlik işçisi şantiyeye girmeyeceğini ve şantiyenin kapatılacağını aktarmıştı. SABAH'ın "Buca Belediyesi'ne çevre kirliliği cezası" başlığıyla gündeme getirdiği kaçak çöp skandalında yeni gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait tırlar şantiye alanına giderek çöpleri kaldırmaya başladı. DİSK Genel İş 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Dün Büyükşehir Belediyesi kamyon ve TIR sevkiyatı yapıp orada vahşi bir şekilde biriken çöp yığınlarını kaldırmaya başladı. 2-3 gün içinde çöp alanının boşaltılması, asfaltlanması ve yeşillendirilmesi noktasında bir çalışma olacağını aktardılar. Çöpler toplayıp belirtilen aktarma merkezine götürülüyor" dedi.