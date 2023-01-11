Nikah Akdi Nedir? Nikah Akdinin Unsurları ve Şartları Neler, Nasıl Yapılır?

Nikah kişilerin karşılıklı rıza ve beyanlarıyla belli yükümlülükler üstlendikleri bir akit yani sözleşmedir. Yeni nikahlanacak çiftlerimiz, bu dönem içinde nikah akdi nedir, unsurları ve şartları nelerdir gibi sorulara cevap bulmak isterler. Nikah akdi nasıl yapılır ise cevaplanması gereken soruların en başında gelmektedir. Evlilik nakdi belgesi nasıl alınır da aynı şekilde çiftlerin hayatlarının geri kalanını beraber geçirecekleri insanla merak ettikleri sorulardandır. Ve böyle soruların telaşı içinde olunması gayet normaldir. Haydi gelin sizin telaşınızı biraz azaltalım ve sorularınıza cevap bulalım :)

Nikah Akdi Nedir?

Tarafların karşılıklı ve birbirine uygun beyanlarıyla yükümlülükler üstlendikleri anlaşmaya akit (sözleşme) denir. İslam'a göre aralarında evlenme engeli olmayan bir erkek ile bir kadının arasını, sürekli bir hayat ortaklığı kurmak üzere birleştiren ve her iki tarafa haklar bahşedip sorumluluklar yükleyen nikâh, medenî bir sözleşmedir. Her sözleşmede olduğu gibi nikâhta da tarafların rızası ve kabulü en temel esastır. Evlenme ehliyetine sahip, evlenme engeli bulunmayan bir erkek ile bir kadının veya temsilcilerinin iradelerini, şahitler huzurunda birbirine uygun biçimde açıklamalarıyla nikâh akdi meydana gelir. Taraflar ''Seni nikahladım, seninle nikahlandım, seni eş olarak kabul ettim, seninle evlendim.'' gibi yoruma ve inkara imkan vermeyecek sözlerle, birbirleriyle evlenmeleri konusunda karşılıklı rıza ifade ederler.

Nikah Akdi Nasıl Yapılır?

İmam evlenecek kişilerin ve şahitlerin adlarını, anne/baba isimlerini bir kağıda yazar ve Kuran'dan ilgili ayetler ve hadisleri okur. Önce kadına ''Bu erkeği kabul ettin mi?'' diye sorar. Sonrasında da erkeğe ''Bu kadını kabul ettin mi?'' diye sorar. Taraflar da rızaları dahilinde ve şahitlerin huzurunda ''seninle nikahlandım, seni eş kabul ettim'' gibi sözler söylerler. İmam ve şahitlerin huzurunda nikah gerçekleşir.

Nikah Akdinin Unsurları ve Şartları Nelerdir?

Nikah akdinin sağlanması için tarafların birbirine belli söz ve hükümlülükleri şahitler huzurunda vermesi çok mühimdir. Aksi takdirde nikah akdinin varlığını kanıtlamak mümkün değildir. Nikah akdinin gerçekleşmesi için gerekli olan temel şart ve unsurlar aşağıda öncelik olmaksızın sıralanmıştır;

Tarafların belli olması ve birinin erkek, diğerinin kadın olması

Tarafların tasarruf ehliyetlerine sahip olmaları

Şahitlerin nikah akdine şahitlik etmesi

Kadın Müslüman ise erkeğin de Müslüman olması

Taraflar arasında sürekli ya da kat'î evlilik engelinin bulunmaması

Nikah Akdi Sığasında Gereken Şartlar Nelerdir?

Nikah akdi gerçekleştirmek için, nikah akdinin gerçekleşeceği taraflar kadar, sığanın da belli şartlara ve gerekçelere sahip olması gerekir. Nikah akdi sığasında gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir;

Îcâb ve kabûlün aynı mecliste olması

Kabûlden önce îcâbdan vazgeçilmemiş olması

Kabûlün îcâba muhalif olmaması

Sîğanın gelecek zamana ya da gerçekleşmesi beklenen bir şarta bağlanmaması

Evlilik Akdi Belgesi Nasıl Alınır?

İspat edilebilir bir akit için nikâh akdinin alenî olması, kişilerin evli olduklarının toplum tarafından bilinmesi ve bunun için gerekli prosedürün tamamlanması şart koşulmuştur. Günümüz şartlarında en uygun tedbir ise evlilik sözleşmesinin resmî makamlarca tescili yani kayıt altına alınmasıdır. Tarafların nikah başvurusu için dosyalarında bulunması gereken belgeleri hazırlayıp, nikahın kıyılacağı mekanın bağlı olduğu evlendirme memurluğuna giderek yazılı müracaat etmeleri gerekir. Okuma, yazma bilmeyen çiftler için, evlendirme memuru huzurunda sözlü müracaat gerçekleşir ve beyannameye geçirilen belge çiftler tarafından imzalanır.