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Giriş Tarihi: 1.3.2025 16:11 Son Güncelleme: 1.3.2025 16:28

Nikah dönüşü can pazarı: 2 ölü

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, nikah töreninden dönen aile yakınlarını taşıyan 17 ZC 606 plakalı otomobil ile 34 KMU 689 plakalı araçla çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlardan birinin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Nikah dönüşü can pazarı: 2 ölü

Korkunç kaza, dün gece saat 20.00 sıralarında Çan ilçesi Etili sapağında meydana geldi. Rabia A. yönetimindeki araç ile Nuri Ziya Mavi'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, aracın sürücüsü Nuri Ziya Mavi olay yerinde hayatını kaybetti. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü, 7 yaralı ise hastaneye sevk edildi.

Çarpışmanın ardından alev alan araç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada ağır yaralanan sürücülerden Rabia A. ve yolcusu N.Ö. ile diğer araçta bulunan A.T., T.G., M.M., A.M.T. ve E.B.G. Çanakkale ve Çan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Nuri Ziya Mavi'nin ağır yaralanan eşi Muhsine Mavi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nikah dönüşü can pazarı: 2 ölü
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