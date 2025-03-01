Nikah dönüşü can pazarı: 2 ölü

Korkunç kaza, dün gece saat 20.00 sıralarında Çan ilçesi Etili sapağında meydana geldi. Rabia A. yönetimindeki araç ile Nuri Ziya Mavi'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, aracın sürücüsü Nuri Ziya Mavi olay yerinde hayatını kaybetti. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü, 7 yaralı ise hastaneye sevk edildi.

Çarpışmanın ardından alev alan araç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada ağır yaralanan sürücülerden Rabia A. ve yolcusu N.Ö. ile diğer araçta bulunan A.T., T.G., M.M., A.M.T. ve E.B.G. Çanakkale ve Çan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Nuri Ziya Mavi'nin ağır yaralanan eşi Muhsine Mavi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.