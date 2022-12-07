Haberler Yaşam Haberleri Nikah Günü Almaya Tek Kişi Gidilir Mi? Nikah Başvurusu İçin Gelin ve Damat Birlikte Mi Gitmeli?
Giriş Tarihi: 7.12.2022 09:24 Son Güncelleme: 7.12.2022 09:24

Nikah Günü Almaya Tek Kişi Gidilir Mi? Nikah Başvurusu İçin Gelin ve Damat Birlikte Mi Gitmeli?

Nikah başvurusu tek kişi yapabilir mi sorusu, düğün hazırlığı içinde olan çiftlerin merak ettiği bir konudur. Nikah, düğünden önce belirlenen bir günde olabileceği gibi düğün esnasında da yapılabilir. Nikah başvurusunu kim yapar sorudu da bu esnada gündeme gelir. Yapılan başvuru sonrasında nikah işlemlerine başlanır ve nikah günü tayin edilir. Nikah günü almaya gelin tek başına gidebilir mi sorusunu sizler için araştırdık.

Nikah Günü Almaya Tek Kişi Gidilir Mi? Nikah Başvurusu İçin Gelin ve Damat Birlikte Mi Gitmeli?

Yeni evlenecek çiftlerin merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri de nikah başvurusu tek kişi yapabilir mi sorusudur. Düğün, son derece stresli ve telaşlı bir işlemdir. Günümüzde çoğu çift, nikahı düğün öncesinde yaparak bu işlemi üzerinden atmak ister. Nikah günü almaya gelin tek başına gidebilir mi sorusu da bu telaş içinde gündeme gelebilir. Konunun ayrıntıları araştırılarak sorunsuz bir nikah başvuru süreci yaşanabilir. Nikah başvurusunu kim yapar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Nikah Başvurusu Tek Kişi Yapabilir Mi?

Nikah başvurusunun yapılması için çiftlerin birlikte müracaatta bulunması gerekir. Doğru olan da budur. Çiftlerden birinin tek başına nikah için müracaatta bulunması söz konusu değildir. Bu tür başvurular belediyelerin nikah memurlukları tarafından kabul edilmez. Çiftlerden birinde, evlenilecek olan kişinin vekaleti varsa, bu durumda çiftlerden biri de gerekli müracaatta bulunabilir. Nikah memurlukları tarafından bu tür başvuruların kabul edildiğine şahit olabilirsiniz.

Nikah Günü Almaya Gelin Tek Başına Gidebilir Mi?

Nikah başvurusu yapıldıktan sonra belediye tarafından çiftlere bir nikah günü verilir. Bu nikah gününde çiftlerin nikahı, görevli memur tarafından kıyılır. Nikah günü gelin ve damat en az birer kişi olmak üzere şahit bulundurmak zorundadır. Bu şahitlerin önceden nikah memuruna bildirilmesine gerek yoktur.

Nikah günü, evlenmeye mâni bir durum yoksa nikah cüzdanı da hazırlanır. Nikah memuru tarafından nikahın kıyılmasını müteakip evlilik cüzdanı çiftlere verilir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra çiftler resmen evlenmiş olurlar.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3'LÜ ZİRVE! İşte emeklilikte yaşa takılanlar kritik tarih
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den PEŞ PEŞE asgari ücret 2023 mesajları geldi!
Şırnak Gabar Dağı'nda bulunan petrol! Bakan Dönmez: Karadaki en büyük keşiflerden biri
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
SON DAKİKA | Zincir mağazalar için yeni kural! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sisteme aktarılacak
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söyleyin: Kobani bitti!
Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Nikah Günü Almaya Tek Kişi Gidilir Mi? Nikah Başvurusu İçin Gelin ve Damat Birlikte Mi Gitmeli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA