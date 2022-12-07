Nikah Günü Almaya Tek Kişi Gidilir Mi? Nikah Başvurusu İçin Gelin ve Damat Birlikte Mi Gitmeli?

Yeni evlenecek çiftlerin merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri de nikah başvurusu tek kişi yapabilir mi sorusudur. Düğün, son derece stresli ve telaşlı bir işlemdir. Günümüzde çoğu çift, nikahı düğün öncesinde yaparak bu işlemi üzerinden atmak ister. Nikah günü almaya gelin tek başına gidebilir mi sorusu da bu telaş içinde gündeme gelebilir. Konunun ayrıntıları araştırılarak sorunsuz bir nikah başvuru süreci yaşanabilir. Nikah başvurusunu kim yapar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Nikah Başvurusu Tek Kişi Yapabilir Mi?

Nikah başvurusunun yapılması için çiftlerin birlikte müracaatta bulunması gerekir. Doğru olan da budur. Çiftlerden birinin tek başına nikah için müracaatta bulunması söz konusu değildir. Bu tür başvurular belediyelerin nikah memurlukları tarafından kabul edilmez. Çiftlerden birinde, evlenilecek olan kişinin vekaleti varsa, bu durumda çiftlerden biri de gerekli müracaatta bulunabilir. Nikah memurlukları tarafından bu tür başvuruların kabul edildiğine şahit olabilirsiniz.

Nikah Günü Almaya Gelin Tek Başına Gidebilir Mi?

Nikah başvurusu yapıldıktan sonra belediye tarafından çiftlere bir nikah günü verilir. Bu nikah gününde çiftlerin nikahı, görevli memur tarafından kıyılır. Nikah günü gelin ve damat en az birer kişi olmak üzere şahit bulundurmak zorundadır. Bu şahitlerin önceden nikah memuruna bildirilmesine gerek yoktur.

Nikah günü, evlenmeye mâni bir durum yoksa nikah cüzdanı da hazırlanır. Nikah memuru tarafından nikahın kıyılmasını müteakip evlilik cüzdanı çiftlere verilir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra çiftler resmen evlenmiş olurlar.