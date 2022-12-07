Nikah Günü Kaç Gün Sonraya Verilir? Nikah Tarihi En Erken ve En Geç Ne Zamana Alınabilir?

Evlendikten sonra farklı bir programı olanlar için tarihler önemlidir ve bundan dolayı nikah günü kaç gün sonraya verilir sorusuna yanıt aranması gerekir. Tam gaz düğün hazırlıkları yapan ve bir an önce dünya evine girmeyi planlayanlar, nikah günü kaç önceden alınır diye düşünür. Yıldırım nikahı ile evlenecek kişiler, aynı gün içinde nikah kıyılır mı diye sorar. Gün almak için belediyeye mi başvuru yapılmalıdır? Gereken evraklar arasında neler vardır?

Nikah Günü Kaç Gün Sonraya Verilir?

Evlilik hazırlıkları ile uğraşanlar için nikah günü belirlemek oldukça önemli bir konudur. Çiftler için özel anlam ifade eden tarihlerin dolu olması ise üzücü bir durumdur. Fakat, nikah günü için erkenden müracaat edilmesi işleri büyük ölçüde kolaylaştırır. E-devlet nikah tarihi sorgulama sistemi sayesinde, belediyelerin evlendirme dairelerindeki uygun günler kontrol edilebilir. Gün almak içinse ayrı olarak müracaat edilmelidir.

İstenen belgelerin tamamlanması durumunda, nikah tarihi için ikametin bulunduğu belediyenin evlendirme dairesine başvuru yapılması gerekir. Aynı şekilde, ilçe müftülüklerine de müracaat edilebilir. Köyde yaşayan kişiler ise belgelerini topladıktan sonra köy muhtarlığından evlilik için başvuru yapabilir. Nikah için yetkili mercilere müracaat edildikten en fazla 24 saat sonra gün almak mümkündür. Her şey tamamlandıktan sonra 2-4 gün içinde nikah kıyılabilir. Ek olarak, "yıldırım nikahı" diye bir durum söz konusu değildir. Belgelerin toplanma süresi düşünüldüğünde, aynı gün içinde evlenmek imkansızdır.

Nikah İşlemleri için Zorunlu Evraklar Neler?

Nikah işlemlerinde prosedürlerin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için tüm evraklar eksiksiz olarak toplanmalıdır. Bunlar:

Nüfus cüzdanı fotokopileri

Vesikalık fotoğrafları (Belediyeler farklı sayıda vesikalık fotoğraf isteyebilir)

Evlilik için istenen sağlık raporları

Evlenme beyannamesi