Nikah Hediyesi Fikirleri – Anlamlı ve Farklı Nikah Hediyelikleri Neler Olabilir ve Düğün Hatırası Olarak Ne Dağıtılır?

Hem küçük bir anı hem de şık bir hediye olarak karşımıza çıkan nikah hediyeliklerinde son günlerde oldukça enteresan fikirler görülebiliyor. Kimi çiftlerin klasikleşen ürünleri tercih ettiği kimilerinin de farklı fikirlere yöneldiği nikah hediyelikleri genellikle kişilerin uzun yıllar saklayacağı ürünlerden seçiliyor. Buna göre birbirinden değişik nikah şekerleri nelerdir, farklı ve anlamlı nikah hediyeleri neler olabilir sizler için araştırdık.

Nikah Hediyesi Olarak Ne Dağıtılır?

Genellikle gelinlerin kendi isteğiyle seçtiği farklı ve anlamlı nikah hediyeleri kullanışlı ürünler arasından seçilir. Son birkaç yıla kadar klasik magnet ve şekerlerin seçildiği nikah hatıraları için artık çiftler çok daha yaratıcı. Şık ve zarif tasarımlı hediyelikler arasından seçilen birbirinden farklı nikah hediyeliklerine bakılırsa en çok dikkat çekenler şunlardır:

Çiçek ya da ağaç tohumu içeren küçük torbalar,

Tamamen el üretimine dayanan organik tarak çeşitleri,

Küçük ebatları ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken cep aynaları,

El üretimi anahtarlıklar,

Ağaç fidanı içeren nikah hediyelikleri,

Kapı süsü olabilen nikah hediyelikleri,

Dekoratif şekillerle hazırlanan çerçeveler,

Düğün parçalarını içeren cd hediyelikleri,

Üzerinde sözler bulunan işlevsel kapak açıcılar,

Doğal kumaşlardan hazırlanan bez çantalar,

Dekoratif mum tasarımlı nikah hediyeleri,

Ev yapımı kurabiye içeren nikah hediyeleri,

Kitap ayracı,

Tek ya da çift kişilik kahve içeren küçük setler,

Küçük lavanta keseleri,

Porselen takı kutuları,

Minik dekoratif biblolar,

Dekoratif aşk yastıkları.

En Çok Tercih Edilen Değişik Nikah Şekerleri

Değişik nikah hediyesi almak istemeyen çiftler genellikle küçük keselerde nikah şekeri dağıtabiliyor. Bu şekerler çoğu zaman dekoratif amaçlarla saklansa da günümüzde en çok rağbet gören anlamlı nikah şekerleri şu şekildedir: