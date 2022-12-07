Nikah İşlemleri Ne Kadar Sürer? Nikah Tarihi Almak İçin Kaç Gün Gerekir ve Belgeler Kaç Gün Geçerli?

Nikah işlemleri ne kadar sürer konusu genellikle evrakların tamamlanmasıyla alakalıdır. Resmî kurumlardan randevu alınarak, belgelerin nikah gününe kadar halledilmesi gerekir. Alınan belgeler bir müddetten sonra geçerli değildir. Bu nedenle dikkat edilmesi ve Nikah için gerekli belgeler kaç gün geçerli hakkında 6 ay olduğu bilinmelidir. İşlemlerin halledilmesi bazı etkenlere bağlıdır. Yani nikah günü almak ne kadar sürer olduğu değişkendir. Nikah tarihi almak için kaç gün gerekir ve belgeler kaç gün geçerli hakkında tahminde bulunmak ve bilgi vermek mümkündür.

Nikah İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Nikah işlemlerin gerçekleşmesi için öncelikle istenilen evrakların tamamlanması gerekir. Evrakların bazılarına resmî kurumların online platformundan doğrudan ulaşılabilir. Bazı evraklar için ise bizzat kuruma giderek müracaat edilmesi ve işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Özellikle istenilen sağlık raporu testlerden oluştuğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla nikah işlemlerinin ne kadar süreceği hakkında, belirli bir zaman dilimi vermek mümkün değildir. Bu durum daha çok evlenecek çiftlerin, konuyla ilgili kurumlarda geçireceği zamana bağlıdır. Nikah işlemleri gerekli evrakların hazırlanmasıyla doğru orantılı olduğu için nikah işlemlerin ne kadar süreceği de belirsizdir.

Nikah Tarihi Almak İçin Kaç Gün Gerekir ve Belgeler Kaç Gün Geçerli?

Evlilik başvurusunda bulunan çiftler, nikah tarihi almak isteyecektir. Nikah tarihi almadan önce ise başvurulan belediyenin istediği belgeleri hazırlamak gerekir. Bu belgeleri evlenme ehliyet belgesi, sağlık raporu, evlenme beyannamesi, fotoğraf, evlenme dosyası gibi evraklar oluşturmaktadır. Bu sebeple nikah tarihi almak için evrakların tamamlanması şarttır. Evrakların tamamlanması, evliliğin ilk adımını oluşturur. Nikah tarihi almak isteyen çiftler, evrakların alındığı günden itibaren 6 ay içinde nikah tarihi alabilme hakkına sahiptir. Çünkü evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. Bu nedenle 6 ay içinde nikah tarihi almak şarttır ve evlenmek gerekir. Aksi halde evrakların geçerlilik süresi dolar ve nikah tarihi alınamaz.