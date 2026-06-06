Nikâh masasında 06.06.2026 yoğunluğu

İstanbul Bağcılar'da, evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler "06.06.2026" tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evlilik tarihlerinin özel olmasını isteyenler Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'na akın etti. Günlük en fazla 15 nikahın kıyıldığı mekanda bu kez 54 çift, 6 Haziran'da "evet" diyerek birlikte bir ömür mutluluk için ilk adımı atacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, çiftleri tebrik etti. "06.06.2026" tarihinin hem simetrisiyle hem de taşıdığı anlamla hafızalarda yer edeceğini, unutulmaz bir başlangıç noktası olacağını belirten Yıldız, şunları kaydetti: "Çiftlerimize sağlıklı huzurlu ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Toplumun temel taşı olan aile kurumuna çok önem veriyoruz. Ailenin korunması ve güçlenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan birisi geçen hafta açtığımız Çeyiz Evi'ydi. Evlilik hazırlığı yapan gençlerimizin mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar bütün ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyoruz. Ayrıca yakında hizmete sunacağımız dört düğün salonunda vatandaşlarımız ücretsiz düğünlerini yapabilecek."

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