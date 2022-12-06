Haberler Yaşam Haberleri Nikahta En Fazla Kaç Şahit Olur? Nikah Şahidi Neye Göre Nasıl Seçilir ve Kimler Olabilir?
Giriş Tarihi: 6.12.2022 15:59 Son Güncelleme: 12.12.2022 15:05

Nikahta En Fazla Kaç Şahit Olur? Nikah Şahidi Neye Göre Nasıl Seçilir ve Kimler Olabilir?

Nikahta en fazla kaç şahit olur evlilik öncesi hazırlıklarda merak edilen konulardan birisidir, nikah öncesi bilinmesi gereken önemli hususlar arasında resmi nikah şahidi kimler olabilir ve bir nikahta kaç şahit olabilir sorularının yanıtları da vardır. Ayrıca, nikah işlemleri sırasında nikah şahidi neye göre seçilir ya da nikahta iki şahit yeterli mi soruları da sıkça araştırılmaktadır. Bu konu hakkında merak ettiğiniz bütün detayları sizler için derleyip bir araya getirdiğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Nikahta En Fazla Kaç Şahit Olur? Nikah Şahidi Neye Göre Nasıl Seçilir ve Kimler Olabilir?

Nikahta en fazla kaç şahit olur sorusu nikâh hazırlığındaki birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle nikah hazırlıkları sıralarında nikah şahidi neye göre seçilir, resmi nikah şahidi kimler olabilir soruları gündeme gelmektedir. Evlilik için en önemli adım olan nikahta iki şahit yeterli mi? Bir nikahta kaç şahit olabilir? Bu soruların detaylı yanıtlarını ve nikah şahitliği hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Nikâhta En Fazla Kaç Şahit Olur?

Birbirini seven iki insanın hayatlarını birleştirme gayelerinin taçlandırıldığı ve bu güzel beraberliğin resmiyet kazanmasına nikah denmektedir. Bu güzel olay gerçekleşirken yerine getirilmesi gereken bir takım hususlar vardır, bunlardan en önemlilerinden birisi de nikahta şahitlerin bulunmasıdır. Evlenen yani nikahı kıyılacak olan çiftlerin resmi olarak nikahlarına şahitlik yapan kimselere nikah şahidi ismi verilir. Nikâh şahitleri nikahta sırasında, sözlü ve yazılı olarak olarak bahsi geçen evliliğe şahit olduklarını beyan ederler. Nikâhta resmi olarak en fazla iki şahit olabilir.

Nikâh Şahidi Neye Göre Seçilir, Kimler Olabilir?

Çiftler elbette ki nikah şahitlerini sevdikleri yakınlarından seçerler, bu oldukça tâbi bir durumdur. Nikah şahidi seçilirken halk arasında yaygın olarak inanılan ise, nikah şahitliği yapacak olan kimselerin mutlu ve huzurlu bir evliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü bu yaygın inanışa göre, kendi evliliğinde başarılı ve huzurlu olan kimselerin şahitlik ettiği evliliklerde de keramet olacaktır.

Bir kimsenin nikah şahidi olabilmesi için gerekli olan resmi şartlar ise şunlardır;

• Reşit yani 18 yaşını doldurmuş olmak.

• Ayırt edebilme yetisine sahip olmak.

• Şahitliğini yapacağı kişiyi tanıyor olmak.

Bu bilgilere ilaveten, gerekli resmi şartlarını yerine getiren birinci derece de dahil olmak üzere akrabalar nikah şahidi olabilirler.

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Nikahta En Fazla Kaç Şahit Olur? Nikah Şahidi Neye Göre Nasıl Seçilir ve Kimler Olabilir?
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