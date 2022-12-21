Nikahta Giyilecek Elbiseler - Yazın ve Kışın Nikahta Ne Giyilir, Sade ve Şık Kombin Önerileri Neler?

Nikahta giyilecek elbiseler hakkında pek çok öneri mevcuttur. Nikah günü, tarihi, nikah gününün hava durumu ve saati bu konu hakkındaki önerileri çeşitlendirebilmektedir. Örneğin kışın nikahta ne giyilir sorusunun ardından bulunan yanıtlar ile gündüz nikahta ne giyilir sorusunun ardından bulunan yanıtlar birbirinden farklı olmaktadır. Dilerseniz Nikahta giyilecek elbiseler hakkında tüm detayları birlikte inceleyelim...

Nikahta Giyilecek Elbiseler

Tüm ailenin unutulmaz ve mutlu dolu bir günü olan nikahlarda giyilecek elbiseler, o günün anlam ve öneminin yanında dikkat edilmek istenen en değerli olgulardan bir tanesidir. Bu sebeple, nikahta giyilecek elbiseler konusunda çeşitli araştırmalar ve bir o kadar da yanıt bulunmaktadır. Günümüz modası içerisinde oldukça geniş yelpazeli bir tasarım ve model skalası bulunmaktadır. Bu sebeple kişiler en doğru nikah elbiselerini tercih etmek için sıklıkla araştırma yapmaktadır. Nikahta giyilecek elbiseler şu şekilde örneklendirilebilir;

Kadınlar için balon kollu ve kemerli elbiseler.

Pileli ve gül kurusu rengindeki elbiseler.

Poplin kumaş kollu düz renk elbiseler.

Açık renk ve hafif resmiyet dileyen kadınlar için boyfriend takımlar.

Petrol yeşili bir takım ve içerisine siyah boğazlı bir kazak.

Düz renk dantelli bir elbise yahut şık bir tulum.

Düz renk ceketler.

Jean üzerine sade renk bir bluz ya da bir etek üstüne şık bir bluz.

Yaz mevsiminde tercih edilebilecek şifon etekler.

Vatkalı tek renk tercihli ince kumaşlı gömlekler.

Erkekler için ise düz siyah bir kumaş pantolon üstüne düz renk bir gömlek tercih edilebilir.

Şık ve düz bir takım elbise.

Yazın ve Kışın Nikahta Ne Giyilir?

Nikah davetleri, belirlenen düğün tarihleri gibi genellikle yaz aylarında olmamaktadır. Nikah günleri, çiftlerin tercihine göre değişkenlik gösterebilmekte ve hem yazın hem de kışın yapılabilmektedir. Bu sebeple, davetliler nikahta ne giyeceğine mevsime göre karar vermektedir. Kişiler, nikah yaz aylarında; genellikle kısa kollu elbiseler ile giysiler tercih etmektedir. Örneğin saten gömlekler, fırfırlı etek elbiseler, kısa paça tek renk tulumlar, kot pantolon topuklu ayakkabı ve bluz üstü ceket gibi çeşitli kombinler sıklıkla tercih edilmektedir. Kışın ise nikahta giyilebilecek giysiler; payetler ile işlenmiş olan uzun kollu elbiseler, örgülü ve uzun kollu kıyafetler ve bu kıyafetleri kombinleyebilecek sivri topuklu ayakkabılar, kadife kumaşlı ve yırtmaçlı uzun elbiseler ve bu tercihin salaş etekli olan alternatifleri, kaliteli ve kalın kumaşlı tulumlar, kalın topuklar, şık kemerler; daha net ve maskülen bir görünüm için pantolon ve blazer, sade bir takım elbise olarak ifade edilebilir.

Nikah İçin Sade ve Şık Kombin Önerileri Neler?

Nikahlar, düğünlerin provası sayılabilecek kadar detaylı geçebilmektedir. Bu sebeple nikahta da nikah sahibi olan çiftlerin bu özel gününde gereken değeri vermek adına tavırlardan ve davranışlardan, giyim ve dış görünüşe kadar dikkat edilmektedir. Bu sebeple oldukça şık ve dikkat çeken giysi tercihleri de görülebilmektedir. Fakat bazı kişiler pek de dikkat çekmeyen ve sade ama yine de oldukça şık görülebilen kombin önerilerine ihtiyaç duymaktadır. Nikah için sade ve şık kombin önerileri şu şekilde ifade edilebilir;