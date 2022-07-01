Nil Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? Ah Nerede Zehra - Nil Keser dizileri, sevgilisi, boyu ve kilosu

NİL KESER KİMDİR?

25 Mart 1995 İstanbul doğumlu olan Nil Keser şu anda 27 yaşında. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan genç ve güzel oyuncu ATV'nin fenomen dizisi Kırgın Çiçekler'de hayat verdiği "Defne" rolü ile yıldızını parlattı.

1.71 cm boyundaki ünlü oyuncu 57 kilo. Koç burcu olan Nil Keser Zehra rolüne hayat verecek.