Haberler Yaşam Haberleri Nil Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? Ah Nerede Zehra - Nil Keser dizileri, sevgilisi, boyu ve kilosu
Giriş Tarihi: 1.7.2022 16:15 Son Güncelleme: 1.7.2022 16:16

Nil Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? Ah Nerede Zehra - Nil Keser dizileri, sevgilisi, boyu ve kilosu

Nil Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? Ah Nerede Zehra - Nil Keser dizileri, sevgilisi, boyu ve kilosu

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ah Nerede 1. bölümü ile bu akşam ekranlarda. Dizinin başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk paylaşılıyor. Yeşilçam uyarlaması diziyle birlikte “Nil Keser kimdir, kaç yaşında, nereli” soruları yanıt aramaya başladı. Gülşen Bubikoğlu’nun rolüne hayat verecek Nil Keser dizileri arasında Kırgın Çiçekler ile hatırlanıyor. Peki, Ah Nerede Zehra kim oynuyor? Nil Keser boyu, sevgilisi ve yaşı…

Nil Keser boyu, sevgilisi, dizileri ve filmleri ile gündemdeki yerini aldı. Star TV'nin yeni dizisi Ah Nerede'de başrolde yer alan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun rolü; "Zehra" karakterine hayat verecek. Dizinin ilk bölümüyle birlikte "Ah Nerede dizisi Zehra kimdir" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Nil Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte genç oyuncu Nil Keser dizileri ve filmleri…

NİL KESER KİMDİR?

25 Mart 1995 İstanbul doğumlu olan Nil Keser şu anda 27 yaşında. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan genç ve güzel oyuncu ATV'nin fenomen dizisi Kırgın Çiçekler'de hayat verdiği "Defne" rolü ile yıldızını parlattı.

1.71 cm boyundaki ünlü oyuncu 57 kilo. Koç burcu olan Nil Keser Zehra rolüne hayat verecek.

NİL KESER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Melekleri Taşıyan Adam

Son Parti

Duran

Menajerimi Ara

Kırgın Çiçekler

Bizim Hikaye

Çılgın Dershane Üniversitede

Aşk Çağırırsan Gelir

AH NEREDE DİZİSİ OYUNCULARI

Oktay Çubuk – Ferit

Nil Keser – Zehra

Tarık Pabuççuoğlu – Hakim

Ayşe Kökçü – Seniha

Merve Bengi – Nihal

Derya Alabora – Perihan

Miray Akar – Sera

Korhan Herduran – Murat

Asena Keskinci – Burçak

Aycan Koptur – Huriye

Ferit Aktuğ – Ali

Batuhan Sert - Ömer

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Nil Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? Ah Nerede Zehra - Nil Keser dizileri, sevgilisi, boyu ve kilosu
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