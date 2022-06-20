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Giriş Tarihi: 20.6.2022 11:44

Ninja Kaplumbağalar filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Ninja Kaplumbağalar ne zaman ve kaç yılında çekildi?

Ninja Kaplumbağalar filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Ninja Kaplumbağalar ne zaman ve kaç yılında çekildi?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Ninja Kaplumbağalar filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan filmin başrolünde Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner gibi ünlü isimler bulunuyor. Pizza düşkünü kaplumbağalar Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael dur durak bilmeyen, aksiyon dolu maceralarıyla izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Peki, Ninja Kaplumbağalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ne zaman ve kaç yılında çekildi? İşte yapıma dair merak edilen detaylar...

Megan Fox'un başrolünde yer aldığı Ninja Kaplumbağalar filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Heyecanlı ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken filmin yönetmenliğini Jonathan Liebesman üstleniyor. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören yapımda Kanal 6'nın haber peşindeki gözü pek muhabiri April O'Neil ise hayatının fırsatını yakaladığına inanırken, aslında geçmişine dair gerçeklerle yüzleşmesini izleyeceğiz. Peki, Ninja Kaplumbağalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve kaç yılında çekildi? İşte detaylar...

NİNJA KAPLUMBAĞALAR FİLMİ KONUSU NE?

New York şehrinin eski parlak günleri geride kalmıştır. Zira Shredder ve başında olduğu Foot Clan örgütü, emniyetten siyasete kadar her türlü resmi birimi ele geçirip, şehri istedikleri gibi yönetmeye kararlıdır. usta Splinter'ın uzun yıllardır yeryüzüne hiç çıkartmadığı dört ninja kaplumbağa Leonarda, Raphael, Michelangelo ve Donatello artık Shredder ile savaşmak için sabırsızlanmaktadırlar. Şiddetlenen suç olaylarına ve dahası masum insanların öldürülmesine göz yumamayan dört genç savaşçı, kimliklerini açık etmek pahasına yer yüzüne çıkarlar.

Kanal 6'nın haber peşindeki gözü pek muhabiri April O'Neil ise hayatının fırsatını yakaladığına inanırken, aslında geçmişine dair gerçeklerle yüzleşecektir...

NİNJA KAPLUMBAĞALAR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner

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Ninja Kaplumbağalar filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Ninja Kaplumbağalar ne zaman ve kaç yılında çekildi?
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