Ninja Kaplumbağalar Karakterleri - Ninja Kaplumbağalar İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Ustaları mutant fare "Splinter Usta" ile birlikte kötülerin karşısında verdikleri savaş ile bilinen Ninja Kaplumbağalar karakterleri mutant kaplumbağalardır. Ninja Kaplumbağalar isimleri, birinin Leonardo Da Vinci'den Leonardo adını alması gibi ressamlardan alınması ile bilinirler. Ninja Kaplumbağalar çizgi film karakterleri ve isimleri fantastik bir seri olmasına rağmen sanatla bağlantılı olması ile dikkat çeker. Ninja Kaplumbağalar, kötülerin karşısında verdikleri savaşı konu edinir.

Ninja Kaplumbağalar Karakterleri

Ninja kaplumbağaların yaratıcıları Kevin Eastman ile Peter Laird'dir. Ninja kaplumbağalar çizgi serisinin orijinal ismi Teenage Mutant Ninja Turtles Ninja Kaplumbağalar serisinde ana karakterlerin dışında uzaylı olan düşmanlardan kentteki serserilere kadar pek çok kötü karakteri içermektedir. Bu kötü karakterlerin içerisinden en ünlü olanları Shredder ve Shredder'ın ortağı, ona emir verebilen bir Beyin'dir. Ninja kaplumbağalar serisi kötülerin karşısında vermiş oldukları savaşı konu edinmektedir. Bunun için Ninja eğitimini de sürdürmeleri gerekmektedir.

Usta Splinter, Ninja kaplumbağalara isimlerini veren onlara her şeyi öğreten ustaları olarak bilinir. Ninja kaplumbağalar ana karakterleri olan dört kaplumbağa pizzaya bir hayli düşkün olması ile bilinirler. Bu dört mutant Ninja Kaplumbağaların isimleri dünyaca ünlü dört ressam ve heykeltıraştan gelmektedir.

Ninja Kaplumbağalar İsimleri, Hikâyeleri ve Özellikleri

Ninja kaplumbağaların yaratıcıları, 1987 senesinde ilk siyah ve beyaz nitelikteki Ninja Kaplumbağalar çizgi romanını 1,200 dolara yayınlamışlardır. Ninja kaplumbağalar serisinin başlıca kahramanlarının hikâyeleri ve özellikleri birbirlerinden farklıdır. Ninja kaplumbağalar kahramanlarını şu şekilde sıralayabiliriz: