Haberler Yaşam Haberleri Ninja Kaplumbağalar Karakterleri - Ninja Kaplumbağalar İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri
Giriş Tarihi: 30.6.2023 14:24 Son Güncelleme: 30.6.2023 14:24

Ninja Kaplumbağalar Karakterleri - Ninja Kaplumbağalar İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Ninja Kaplumbağalar, orijinal adı "Teenage Mutant Ninja Turtles" olan fantastik çizgi seri ilk olarak 1984'te Mirage Stüdyoları'ndan çıkmıştır. Ninja Kaplumbağalar karakterleri pizzaya olan düşkünlükleri ile bilinirler. Ninja Kaplumbağalar isimleri, dört ünlü ressamdan alınmıştır. Ninja Kaplumbağalar çizgi film karakterleri ve isimleri, farklı karakterlere sahip olmaları ve isimlerini dört ünlü ressama bağlanması ile ünlenmiştir. Dövüş sanatlarına hakim 4 tane mutant kaplumbağanın serüvenini anlatır.

Ninja Kaplumbağalar Karakterleri - Ninja Kaplumbağalar İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Ustaları mutant fare "Splinter Usta" ile birlikte kötülerin karşısında verdikleri savaş ile bilinen Ninja Kaplumbağalar karakterleri mutant kaplumbağalardır. Ninja Kaplumbağalar isimleri, birinin Leonardo Da Vinci'den Leonardo adını alması gibi ressamlardan alınması ile bilinirler. Ninja Kaplumbağalar çizgi film karakterleri ve isimleri fantastik bir seri olmasına rağmen sanatla bağlantılı olması ile dikkat çeker. Ninja Kaplumbağalar, kötülerin karşısında verdikleri savaşı konu edinir.

Ninja Kaplumbağalar Karakterleri

Ninja kaplumbağaların yaratıcıları Kevin Eastman ile Peter Laird'dir. Ninja kaplumbağalar çizgi serisinin orijinal ismi Teenage Mutant Ninja Turtles Ninja Kaplumbağalar serisinde ana karakterlerin dışında uzaylı olan düşmanlardan kentteki serserilere kadar pek çok kötü karakteri içermektedir. Bu kötü karakterlerin içerisinden en ünlü olanları Shredder ve Shredder'ın ortağı, ona emir verebilen bir Beyin'dir. Ninja kaplumbağalar serisi kötülerin karşısında vermiş oldukları savaşı konu edinmektedir. Bunun için Ninja eğitimini de sürdürmeleri gerekmektedir.

Usta Splinter, Ninja kaplumbağalara isimlerini veren onlara her şeyi öğreten ustaları olarak bilinir. Ninja kaplumbağalar ana karakterleri olan dört kaplumbağa pizzaya bir hayli düşkün olması ile bilinirler. Bu dört mutant Ninja Kaplumbağaların isimleri dünyaca ünlü dört ressam ve heykeltıraştan gelmektedir.

Ninja Kaplumbağalar İsimleri, Hikâyeleri ve Özellikleri

Ninja kaplumbağaların yaratıcıları, 1987 senesinde ilk siyah ve beyaz nitelikteki Ninja Kaplumbağalar çizgi romanını 1,200 dolara yayınlamışlardır. Ninja kaplumbağalar serisinin başlıca kahramanlarının hikâyeleri ve özellikleri birbirlerinden farklıdır. Ninja kaplumbağalar kahramanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Usta Splinter, kendine has özellikleri ile kaplumbağalarla birlikte oldukça sevilen bir karakterdir. Adından da anlaşılacağı üzere Ninja Kaplumbağaların ustasıdır. Ninja Kaplumbağalar gibi Usta Splinter da bir mutanttır. Fakat onlardan farkı kaplumbağa mutandı değil bir fare mutandı olmasıdır.
  • Rafael, kırmızı bir bandaj takar. Rafael, saldırgan ve hırçın görünen karakter grubun en sinirlisidir. Bıçak tarzı bir silah olan sai kullanır. Çit saiyi ustaca kullanması ile bilinir. Usta Splinter Raphael adını Raphael Sanzio'dan esinlenerek koymuştur.
  • Leonardo, mavi bir bandaj takar. Leonardo ekibin lideri konumundadır ve aynı zamanda katana ustasıdır. Çift katanayı ustaca kullanması ile bilinir. Usta Splinter Leonardo adını Leonardo Da Vinci'den esinlenerek koymuştur.
  • Donatello, mor bir bandaj takar. Ninja kaplumbağaların en akıllı bilime yatkın üyesidir. Aynı zamanda şiddete en az başvuran karakterdir. Ustaca kullandığı bö ile bilinir. Usta Splinter Donatello adını Donatello'dan esinlenerek koymuştur.
  • Michelangelo, turuncu bir bandaj takar. Ninja kaplumbağaların en komik ve en haylaz üyesi olarak bilinir. Aynı zamanda oldukça obur olması ile de bilinir. Çift nunçaku kullanır. Usta Splinter Michelangelo adını Michelangelo Buonarroti'den esinlenerek koymuştur.
  • April Oneill, Ninja Kaplumbağaların ilk insan müttefikidir. Ninja Kaplumbağaların ilk animasyon serisinde güçlü iradeli bir haber muhabiri olarak karşımıza çıkar. Ninja Kaplumbağalar bu karaktere oldukça düşkündür.

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Ninja Kaplumbağalar Karakterleri - Ninja Kaplumbağalar İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri
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