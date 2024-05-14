Nisa Suresi 1. Ayet Okunuşu - Nisa Suresi’nin 1. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Nisa Suresi, Müslümanlar için hem bireysel hem de toplumsal yaşamlarını yönlendiren önemli bir kaynaktır. İmanın, ahlaki değerlerin ve adaletin vazgeçilmez olduğunu hatırlatır ve insanları daha iyi bir yaşam için çaba sarf etmeye teşvik eder. Nisa Suresi 1. Ayet okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali Kur'an'ın manasının doğru anlaşılması açısından önemlidir.
Yâ eyyuhâ-nnâsu-ttekû rabbekumu-lleżî ḣalekakum min nefsin vâhidetin veḣaleka minhâ zevcehâ vebeśśe minhumâ ricâlen keśîran venisâ-â(en)(c) vettekû(A)llâhe-lleżî tesâelûne bihi vel-erhâm(e)(c) inna(A)llâhe kâne 'aleykum rakîbe(n).
Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir.
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