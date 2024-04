Nisa Suresi 11. Ayet Okunuşu - Nisa Suresi’nin 11. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Nisa Suresi günümüzde en çok okunan ve sevabı büyük olan surelerdendir. Son derece önemli bilgiler içeren surenin özellikle belli ayetleri kadınlar ve aile yaşantısını yakından ilgilendirir. İnsanların okumaya özen gösterdiği bu ayetin anlaşılmasında da belirli noktalara dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Müminler için önemli olan Nisa Suresi 11. Ayet okunuşu, Türkçe anlamı ve meali hakkında tüm açıklamaları bilmek gerekir.

Nisa Suresi 11. Ayet Okunuşu

Nisa Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 4. suresidir. 176 ayetten oluşur ve Medine'de indirildiği bilinmektedir. İsmini de Arapça "kadınlar" anlamına gelen "Nisa" kelimesinden alır. Bununla birlikte şeriat hukukunda bazı hükümler de yine bu suredeki ayetlere dayandırılmaktadır. Tüm ayetleri önemli olsa da 11. ayetin içerisinde birçok önemli mesaj verilmektedir. Surenin 11. ayetinin okunuşu ise şu şekildedir:

Yusıykümüllahü fı evladiküm lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa ma terakv ve in kanet vahıdeten fe lene nısf ve li ebeveyhi li külli vahıdüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled fe il lem yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs fe in kane lehu ıhvetün fe li ümmihis südüs mim ba'di vesıyyetiy yusıy biha ev deyn abaüküm ve ebnaüküm la tedrune eyyühüm akrabü leküm nef'a ferıdatem minellah innellahe kane alımen hakıma.

Nisa Suresi 11. Ayet Arapça Yazılışı

Nisa Suresi, Arapça okunuşu ise aşağıdaki gibidir;

Nisa Suresi 11. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Surenin Arapça okunuşu oldukça önemli olsa da içermiş olduğu mesajları anlayabilmek için Türkçe ne anlama geldiğini de bilmek gerekiyor. Kişilere verdiği mesajlar yönüyle Nisa Suresi'nin 11. Ayeti son derece büyük öneme sahiptir. İniş sırasında göre 92. Sırada olan ayetin içerisinde 15.937 haf bulunur. Aynı zamanda 3712 kelimeden meydana gelir. Merak edilen ve müminlerin okunmasının önemli olduğu vurgusu yapılan Nisa Suresi 11. Ayet Türkçe anlamı ise şöyledir:

Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor: Çocuklarınızda, erkeğe iki kadın payı kadar, eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden de fazla iseler, bunlara mirasın üçte ikisi ve eğer bir tek kadın ise o zaman ona malın yarısı vardır. Eğer ölen, ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir; şâyet ölenin çocuğu yok da, mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa, ananın payı üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa terekenin altıda biri ananındır. Bu paylar, ölenin borçları ödenip, vasiyeti de yerine getirildikten sonra hak sahiplerine verilir. Baba ve çocuklardan, hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu, siz bilmezsiniz. Bütün bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah alîmdir, hakîmdir.

Nisa Suresi 11. Ayet Okunuşu için tıklayınız

Nisa Suresi 11. Ayet Tefsiri

Nisa Suresi 11. ayet, Allah'ın birtakım emirleri içeriyor. Bu emirler 11. ayet kadınlar ve çocukların mirastan alacakları pay konusuna açıklama getirir. Erkek olanın kadın payının iki katı alması gerektiğini emretmektedir. Eğer kadın olan çocuklar iki kişiden fazla ise ölen kişinin bıraktığı mirasın üçte ikisi onların olur. Tek bir kadın ise mirasın yarısını alabileceği vurgulanır.

Ölen kişinin bir çocuğu bulunuyor ise ana babasından her birinin mirastan da altıda bir pay alması üzerinde durulmuştur. Çocuğu bulunmuyor ise anne babası ona mirasçı durumuna geçmişse anneye mirasın üçte biri düşer. Ölen kardeşleri bulunuyor ise anneye altıda bir miras kalır. Ayet kadın ve erkek çocukların kalan mirastan alacakları hak üzerinde durmaktadır.