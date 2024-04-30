Nisa Suresi 3. Ayet Okunuşu - Nisa Suresi’nin 3. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Nisa Suresi 3. ayet okunuşu yetimlerin haklarını korumak, adil davranmak ve toplumsal düzeni sağlamak için önemli bir rehberlik sunar. Nisa Suresi'nin 3. ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali aile ilişkileri, evlilik, miras ve toplumsal denge gibi konuları ele alırken, Müslümanlara adil davranmayı, yetimlerin haklarını korumayı ve toplumsal düzeni sağlamayı öğütler. Ayetin bu temel prensipleriyle İslam toplumunda adalet, şefkat ve merhametin nasıl yaşanması gerektiği öğretilir.

Nisa Suresi 3. Ayet Arapça Yazılışı



Nisa Suresi 3. Ayet Okunuşu

Ve in hıftum ellâ tuksitû fîl yetâmâ fenkihû mâ tâbe lekum minen nisâi mesnâ ve sulâse ve rubâa, fe in hıftum ellâ ta'dilû fe vâhideten ev mâ meleket eymânukum. Zâlike ednâ ellâ teûlû.

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Nisa Suresi'nin 3. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.