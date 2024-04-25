Nisa Suresi 34. Ayet Okunuşu - Nisa Suresi 34. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Nisa Sûresi'nde değinilen en önemli noktalar, evlilik, miras, yasal hükümler ve kadın haklarıdır. Medine döneminde nüzul olan bu sûrede, toplumsal yapıyı düzene sokmak için neler yapılması gerektiğinden bahsedilir. Tüm insanların eşit haklara sahip olduğunun altını çizer ve İslam'ın temel ilkelerini açıklar. Bu nedenle, Nisa Sûresi 34. ayet Türkçe anlamı, meali ve tefsiri hakkında muhakkak bilgi edinilmelidir.

Nisa Suresi 34. Ayet Arapça Yazılışı

Nisa Sûresi 34. Ayet Okunuşu

Toplumsal ahlaka ilişkin bir rehber olan Nisa Sûresi, toplam 176 âyetten meydana gelir. Kur'an-ı Kerim'de dördüncü sırada yer alan bu sûre, kadınlarla ilgilidir ve bunun haricinde pek çok konuya değinir. 34. âyette de aynı şekilde kadınlara yönelik tutumun nasıl olması gerektiğinden bahsedilir. 34. ayetin Arapça ve Türkçe okunuşu ise şu şekildedir:

"Er ricâlu kavvâmûne alân nisâi bi mâ faddalallâhu ba'dahum alâ ba'dın ve bi mâ enfekû min emvâlihim. Fes sâlihâtu kânitâtun hâfizâtun lil gaybi bi mâ hafizallâh(hafizallâhu). Vellâtî tehâfûne nuşûzehunne fe ızûhunne vahcurûhunn (vahcurûhunne) fîl medâcıı vadrıbûhunne, fe in ata'nekum fe lâ tebgû aleyhinne sebîlâ(sebîlen). İnnallâhe kâne aliyyen kebîrâ(kebîran)"

Nisa Sûresi 34. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması ve yorumlanması için tek tek bütün âyetlerin meallerine bakılması gerekir. Kutsal kitabın vermek istediği mesajların anlaşılması, üzerine düşünülmesi ve uygulanması açısından bu husus önemlidir. Sûrelerin mealleri, Kur'an'ın temel ilkeleri hakkında insanları aydınlatır. Tüm müminler için dini bir bilgi kaynağı ve rehber olan Kur'an-ı Kerim'in Nisa Sûresi'nin 34. âyetinin meali ise şudur:

"Allah'ın, (iki cinse) birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah'a itaatkârdır; Allah'ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür."

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Nisa Sûresi 34. Ayet Tefsiri

İslam'ın kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in anlamını ve iletmek istediği mesajları açıklayan yorumlara, tefsir adı verilir. Tefsirler, âyetlerin her birini detaylı olarak inceleyen İslam alimleri tarafından yapılır. Ulemalar, Kur'an'ı yorumlarken dili, İslam kültürünü ve tarihi baz alır. Böylece kutsal kitaptaki bilgiler, çağa uygun bir şekilde yorumlanarak uygulanması sağlanır. Nisa Sûresi 34. âyet tefsiri ise şu şekilde ifade edilebilir:

"... İslâm hukuk kurallarına göre erkek hem geniş mânada ailenin geçiminden tek başına sorumludur, hem de mehir, diyet, cihad gibi malî tarafı olan yükümlülükleri vardır…. yetten erkeklerin yönetim, savunma ve koruma bakımlarından genel olarak önde oldukları anlaşılmakla beraber, takip eden cümleler göz önüne alındığında burada, aile kurumunda hâkimiyet ve yöneticilik mânasının ağır bastığı görülecektir. Ailede kurucu unsur karı-kocadır. Bu temel kurumu oluşturan, yöneten, yönlendiren dinî, ahlâkî, hukukî kurallar vardır. Kurallara uyulduğu müddetçe mesele yoktur. Taraflar kuralları bozar, hakları çiğnerse düzeni sağlamak ve adaleti gerçekleştirmek üzere çeşitli tedbir ve müeyyideler devreye girecektir. Bu âyette kadının, 128. âyette ise kocanın hukuku çiğnemesi ve düzene baş kaldırması (nüşûz) ele alınmıştır."