Haberler Yaşam Haberleri Nişan Elbisesini Kim Alır? Gelinin Nişan Elbisesini ve Damadın Giyeceği Takım Elbiseyi Hangi Taraf Alır?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:46 Son Güncelleme: 20.12.2022 09:46

Nişan Elbisesini Kim Alır? Gelinin Nişan Elbisesini ve Damadın Giyeceği Takım Elbiseyi Hangi Taraf Alır?

Çok aşamalı bir süreç olan evlilik hazırlığının en önemli adımlarından bir tanesi nişan törenidir. Bu tören hakkında yanıtı en merak edilen sorulardan bir tanesi nişan elbisesini kim alır sorusudur. Çünkü nişan töreni genellikle tek bir tarafın sorumluluğunda olan bir tören olarak karşımıza çıkar. Biz de bu fikir karmaşasını önlemek adına bu yazımızda; nişan elbisesini hangi taraf alır, nişanda takım elbiseyi kim alır gibi soruların yanıtlarını derledik.

Nişan Elbisesini Kim Alır? Gelinin Nişan Elbisesini ve Damadın Giyeceği Takım Elbiseyi Hangi Taraf Alır?

Evlilik aşamasında olan bir çift için önemli törenlerden bir tanesi nişan yüzüklerinin takıldığı nişan merasimidir. Genellikle bu merasimde önce kız ve erkek tarafı sorumluluklarını konuşur ve karar alırlar. Genellikle adetlerimize göre alınan bu kararlar hakkında merak edilen bazı sorular bulunur. Bu sorular arasında en çok yanıtı merak edilenler; "Nişan elbisesini kim alır, damadın giyeceği takım elbiseyi hangi taraf alır, nişanda kuaför parasını kim verir?" gibi sorular olarak karşımıza çıkar.

Nişan Elbisesini Kim Alır?

Nişanlı bir çiftin evlilik kararını kutlamak ve duyurmak için yapmış olduğu önemli bir merasimdir. Bu merasim evde aile arasında küçük bir kutlama olabileceği gibi bir nişan salonunda daha kalabalık bir şekilde de yapılabilir. Her iki türlü kutlamada da gelin nişanlık yani nişan elbisesi, damat ise takım elbise giyecektir. Bu elbiselerin masrafları şu şekilde karşılanır; kız tarafı damada bir hediye mahiyetinde takım elbisesini ve ayakkabı gibi aksesuarlarının masrafını karşılar, erkek tarafı ise geline bir hediye mahiyetinde nişan elbisesini, ayakkabısını ve aksesuarlarının masrafını karşılar.

Nişan Masraflarını Hangi Taraf Karşılar?

Türk gelenek ve göreneklerine göre nişanı ve nişan masraflarını kız tarafının karşılaması doğrudur. Nişanda tutulacak olan nişan salonundan, ikram edilecek olan pasta, yiyecekler içeceklerden, nişan masasından, nişan dağıtmalıklarından ve nişan günü için yapılacak diğer harcamalardan kız tarafının sorumludur. Damadın nişan günü giyeceği takım elbiseyi de kız tarafının alması uygundur. Ancak gelin adayının nişan elbisesinin, ayakkabılarının ve kuaför masrafının erkek tarafının karşılaması daha uygundur. Bu gelenek birçok aile tarafından kabul görülse de bazı çiftler masrafları ortak olarak karşılamayı daha uygun bulabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Rakamlar geliyor! Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem...
TOKİ SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi kampanyası için ilk detaylar! İşte kredi, faiz ve ödeme planı
İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı: Çarşamba'yı bekleyin
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 3. toplantı öncesi Bakan Bilgin mesajı verdi! Çalışanların beklentisi daha fazla
KYK bursu ilk ödemeler ne zaman, hangi tarihte, toplu mu ödenecek? 2022-2023 GSB ile KYK burs/kredi ücretleri ödeme takvimi
Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı?
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Nişan Elbisesini Kim Alır? Gelinin Nişan Elbisesini ve Damadın Giyeceği Takım Elbiseyi Hangi Taraf Alır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA