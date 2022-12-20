Nişan Elbisesini Kim Alır? Gelinin Nişan Elbisesini ve Damadın Giyeceği Takım Elbiseyi Hangi Taraf Alır?

Evlilik aşamasında olan bir çift için önemli törenlerden bir tanesi nişan yüzüklerinin takıldığı nişan merasimidir. Genellikle bu merasimde önce kız ve erkek tarafı sorumluluklarını konuşur ve karar alırlar. Genellikle adetlerimize göre alınan bu kararlar hakkında merak edilen bazı sorular bulunur. Bu sorular arasında en çok yanıtı merak edilenler; "Nişan elbisesini kim alır, damadın giyeceği takım elbiseyi hangi taraf alır, nişanda kuaför parasını kim verir?" gibi sorular olarak karşımıza çıkar.

Nişan Elbisesini Kim Alır?

Nişanlı bir çiftin evlilik kararını kutlamak ve duyurmak için yapmış olduğu önemli bir merasimdir. Bu merasim evde aile arasında küçük bir kutlama olabileceği gibi bir nişan salonunda daha kalabalık bir şekilde de yapılabilir. Her iki türlü kutlamada da gelin nişanlık yani nişan elbisesi, damat ise takım elbise giyecektir. Bu elbiselerin masrafları şu şekilde karşılanır; kız tarafı damada bir hediye mahiyetinde takım elbisesini ve ayakkabı gibi aksesuarlarının masrafını karşılar, erkek tarafı ise geline bir hediye mahiyetinde nişan elbisesini, ayakkabısını ve aksesuarlarının masrafını karşılar.

Nişan Masraflarını Hangi Taraf Karşılar?

Türk gelenek ve göreneklerine göre nişanı ve nişan masraflarını kız tarafının karşılaması doğrudur. Nişanda tutulacak olan nişan salonundan, ikram edilecek olan pasta, yiyecekler içeceklerden, nişan masasından, nişan dağıtmalıklarından ve nişan günü için yapılacak diğer harcamalardan kız tarafının sorumludur. Damadın nişan günü giyeceği takım elbiseyi de kız tarafının alması uygundur. Ancak gelin adayının nişan elbisesinin, ayakkabılarının ve kuaför masrafının erkek tarafının karşılaması daha uygundur. Bu gelenek birçok aile tarafından kabul görülse de bazı çiftler masrafları ortak olarak karşılamayı daha uygun bulabilir.