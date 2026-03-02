Haberler Yaşam Haberleri Nişan hazırlığı yapıyordu, hayalleri yarım kaldı... Feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Giriş Tarihi: 2.03.2026 16:24

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iftar saatinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Uğurcan Çavdaroğlu, gözyaşları içinde toprağa verildi. Bir yakınına iftara giderken geçirdiği kazada hayatını kaybeden genç sürücünün nisan ayında nişanlanmaya hazırlandığı öğrenildi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Kaza, önceki gün iftara yakın saat 18.15 sıralarında Akyazı Batakköy yolu Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir yakınına iftara gitmek üzere yola çıkan Uğurcan Çavdaroğlu (22) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen M.B.V. (47) yönetimindeki elektrikli araçla çarpıştı. Elektrikli aracın adeta ok gibi saplandığı feci kazada çarpışmanın şiddetiyle ikiye bükülen otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, otomobil sürücüsü Uğurcan Çavdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan diğer sürücü M.B.V. ise ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza haberini alan aile yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.



GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uğurcan Çavdaroğlu'nun cenazesi helallik alınmak üzere Ömercikler Mahallesi'ndeki evine getirildi. Aile ve yakınları burada gözyaşlarına boğuldu. Evinde alınan helalliğin ardından Yahyalı Civitler Camii'ne getirilen Çavdaroğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yahyalı Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşı ve dualarla toprağa verildi.



NİŞAN HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Genç yaşta hayatını kaybeden Uğurcan Çavdaroğlu'nun nisan ayında nişanlanmaya hazırlandığı, ailelerin bu yönde hazırlık yaptığı öğrenildi. Hayalleri yarım kalan Uğurcan'dan geriye, nişanlanacağı genç kızla çekilen fotoğrafları kaldı.

