Giriş Tarihi: 23.04.2026 13:55

Nisan sonunda kar sürprizi

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da lapa lapa kar yağdı. Eksi 1 derece gece boyu aralıklarla yağan kar, zirveyi yeniden beyaza bürüdü. Bölgede kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bu kış hareketli bir sezon geçiren Uludağ'da 23 Nisan günü kar sürprizi yaşandı. Zirvede hava sıcaklığı gece sıfırın altına düştü. Sabahın ilk ışıklarına dek aralıklarla yoğun kar yağışı yaşandı. Kayak sezonunun sona ermesine rağmen bölgede bazı kayak tesislerinin günübirlik hizmet vermeye devam ettiği öğrenildi. Yağan kar yağışı nedeniyle, yaklaşan hafta sonunda zirveye ziyaretçi akınının olması bekleniyor.

Diğer yandan, Uludağ'a yağan kar yağışları ile birlikte, yaz aylarında Bursa'da su sıkıntısı yaşanmasının önüne geçeceği ifade ediliyor. Jandarma ekipleri ise, zirveye giden yoldaki kontrol noktalarında nöbetini sürdürüyor. Ekipmanları elverişli olmayan araçların zirveye çıkmasına izin verilmiyor.

#BURSA #ULUDAĞ

