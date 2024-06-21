Evlilik töreninden önce de taraflar birbirine söz vermek için söz ve nişan töreni yapar. Çiftler bu törende yüzüklerini takarak birbirlerine söz verirler. Kadınlarda ve erkeklerde her iki taraf için alyans hangi ele takılır sorusu ise merak edilen konular arasında yerini alır. Nişan yüzüğü hangi ele takılır, söz ve nişan sürecinde alyans sağ ele mi sol ele mi takılır gibi yüzük hangi ele takılır sorularının doğru cevaplarına yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Nişan Yüzüğü Hangi Ele Takılır?

Evlilik öncesi süreçte merak edilen konulardan biri olan nişan yüzüğü hangi ele takılır sorusudur. Nişan yüzüğü sağ ele takılmaktadır.

Söz Ve Nişan Sürecinde Alyans Sağ Ele Mi Sol Ele Mi Takılır?

Söz ve nişan sürecinde alyans ilk olarak sağ el yüzük parmağına takılır. Eski bir geleneğe dayandığı için evlilik akdinin gerçekleşmesi sonucunda alyans sağ elden çıkartılarak sol el yüzük parmağına takılır.