Nişanda Geline Ne Takılır? Sözde ve Nişanda Erkek Tarafı, Kız Tarafı ve Damat Geline Ne Takar?

Nişan, ailelerin kaynaştığı, evliliğin habercisi olan bir törendir. Bu törende yüzükler kesildikten sonra aileler geline ve damada hediye olarak bazı takılar takarlar. Genellikle aileler önceden ne takacağını bilemez ve bu konuyu hem çevrelerine danışırlar hem de internet üzerinden araştırırlar. Bu konu hakkında yanıtı merak edilen bazı sorular ise; " Nişanda geline ne takılır, kız tarafı damada ne takar, sözde geline ne takılır?" şeklinde karşımıza çıkar.

Nişanda Geline Ne Takılır?

Nişanda her iki taraf, birbirine hediye alır. Ancak genellikle coğrafi bölgeye veya ailelerin maddi durumlarında göre alınacak olan hediye değişiklik gösterebilir. Erkek tarafı nişanda genellikle geline kolye ve küpeden oluşan bir takı seti hediye eder. Gelen davetlilerin nişanda takı takıp takmayacağı ise aileler tarafından karar alınıp belirlenir. Geline set haricinde 2 ya da 3 tane bilezik hediye olarak verilebilir.

Nişanda ve Sözde Kız Tarafı Damada Ne Takar?

Söz merasiminde, erkek tarafı kız tarafının evine gider ve öncesinde eğer yapılmadıysa kız isteme töreni yapılır. Ardından da söz yüzükleri takılıp kesilir. Söz kesildikten sonra genellikle tarafların birbirine takması gereken önemli bir hediye bulunmaz ancak gönülden kopan bir bileklik, künye ya da bir kolye damada takılabilir.

Nişan merasimi yapıldıktan sonra ise kız tarafı genellikle damada saat takar. Ancak bu damadın zevkine ya da gelinin zevkine göre de değişebilir. Saat yerine künye, kolye ya da şık bir bileklik takılabilmektedir.

Nişanda ve Sözde Erkek Tarafı Geline Ne Takar?

Söz merasiminde, kız istendikten sonra söz yüzükleri takılır ve kurdelesi kesilir. Bu andan sonra sözlü olarak hitap edilen çifte aileler tarafından birtakım hediyeler verilir. Erkek tarafı söz yüzüğü haricinde geline bir hediye olarak genellikle değerli bir kolye ya da bileklik takar.

Nişan merasiminde ise erkek tarafının geline 2'li ya da 3'lü takı seti takması yeterlidir. Ancak bazı bölgelerde setin yanında geline 2- 3 bilezik takıldığı da görülmektedir.