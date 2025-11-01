Nişantaşı’nda korkutan yangın! Binaya yapılan ısı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Korkutan yangın saat 16.00 sıralarında Nişantaşı Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir bankaya ait binada yürütülen ısı yalıtımı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.