Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik operasyon!

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova'da nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 403 şüpheli yakalandı, 179'u tutuklandı, 97'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonda 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

TESPİT EDİLEN SUÇ UNSURLARI

Operasyonda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

2 ADET KONUT, 2 ADET ARSA, 3 ADET ARAÇ

Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait yaklaşık 72 Milyon TL değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konuldu.

"SUÇ ŞEBEKELERİYLE MÜCADELEMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım" dedi.