‘No: 1’ lakaplı uluslararası göçmen kaçakçısına 11 yıl

On binlerce göçmenin küçük teknelerle İngiltere'ye geçişinin planlayıcısı olarak tüm dünyada aranırken Hollanda'da yakalanan Adem Savaş, Belçika'da yargılandığı mahkemede 11 yıl hapse çarptırıldı. No: 1 lakaplı Adem Savaş'ın onlarca göçmenin ölümünden sorumlu olduğu öğrenildi. İngiltere'de denizcilik ekipmanları ithalatçısı olarak faaliyet gösteren Savaş aslında on binlerce göçmenin küçük teknelerle İngiltere'ye geçişinin planlayıcısı olan suç örgütü lideri Hewa Rahimpur ile ortak hareket ediyordu. Savaş, insan kaçakçılarına Manş Denizi'nde kullanılan motor ve gerekli ekipmanları temin ediyordu. 2022'de Rahimpur'un yakalanmasının ardından ele geçirilen telefon ve cihazların analizi, teknelerin ve motorların tedarikçisinin Savaş olduğunu ortaya çıkarmıştı.