Nobel Fizik Ödülleri sahiplerini buldu! 2022 Nobel fizik ödülü alan John Clauser kimdir, kaç yaşında ve hangi çalışmalarda bulundu?

John Clauser 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü alması nedeniyle araştırılan isimler arasında yerini aldı. Clauser ödülü Alain Aspect ve Anton Zeilinger ile ortaklaşa kazandı. John Francis Clauser 1 Aralık 1942 yılında Pasadena, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelmiştir. Peki; 2022 Nobel fizik ödülü alan John Clauser kimdir, kaç yaşında ve hangi çalışmalarda bulundu? İşte bilgiler.
2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı. Akademi tarafından yapılan açıklamada, "Bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger, 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü 'dolaşık fotonlarla yapılan deneyler, Bell eşitsizliklerinin ihlalini tespit etme ve kuantum bilgi bilimine öncülük etme' nedeniyle kazandılar" sözlerine yer verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi kazanan bilim insanlarına 10 milyon İsveç kronu (902.315 $) değerindeki asırlık ödülü verdi.
JOHN CLAUSER KİMDİR?
John Francis Clauser 1 Aralık 1942 yılında Pasadena, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi.
1964'te California Teknoloji Enstitüsü'nden fizik mezunu oldu. Columbia Üniversitesi'nde 1966'da master, 1969'da da doktora yaptı.
Amerikalı bilin insanı 2010'da Alain Aspect ve Anton Zeilinger ile birlikte Wolf Fizik Ödülünü kazandı.
Clauser 1972 yılında Stuart Freedman ile çalıştı. CHSH-Bell teoremi tahminlerinin ilk deneysel testini gerçekleştirdi. Bu dünyanın kuantum dolanıklık ve Bell eşitsizliklerinin ihlalini gösteren ilk deneysel gözlemiydi.