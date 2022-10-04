Nobel Fizik Ödülleri sahiplerini buldu! 2022 Nobel fizik ödülü alan John Clauser kimdir, kaç yaşında ve hangi çalışmalarda bulundu?

2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı. Akademi tarafından yapılan açıklamada, "Bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger, 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü 'dolaşık fotonlarla yapılan deneyler, Bell eşitsizliklerinin ihlalini tespit etme ve kuantum bilgi bilimine öncülük etme' nedeniyle kazandılar" sözlerine yer verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi kazanan bilim insanlarına 10 milyon İsveç kronu (902.315 $) değerindeki asırlık ödülü verdi.