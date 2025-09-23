Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar KKTC vatandaşı oldu

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kimlik kartı ile vatandaşlığa kabul belgesini aldı. KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'de bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, daha önce vatandaşlığa kabul edilen bilim insanı Sancar'a ziyarette bulundu. North Carolina'daki Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Prof. Dr. Sancar'a, KKTC vatandaşlığına kabul belgesi ve KKTC kimlik kartı Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu tarafından teslim edildi.