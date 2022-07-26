Nöbet Şekeri Nedir? Nöbet Şekeri Faydaları Neler, Neye İyi Gelir, Zararlı Mı?

Bazı gıdalarda ham madde olarak karşımıza çıkan nöbet şekerini, direkt sade olarak da tüketmemiz mümkün. Ulaşılması da hayli kolay olan, bunun yanı sıra oldukça uygun fiyatlara elde edilebilen nöbet şekerinin nelere iyi geldiği ise merak konusu. Peki, nöbet şekeri nedir? Nöbet şekeri ne işe yarar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Nöbet Şekeri Nedir?

Şeker kamışı ve palmiye ağacının özlerinden elde edilen nöbet şekeri, sofralarımızda kullanılan beyaz şekerin kıvamına gelmemiş bir şeker türüdür. Diğer ismiyle kaya şekeri olarak bilinen nöbet şekeri hiç bir işlem görmemiş, rafine edilmemiş bir şekerdir. Şurubunun özel kalıplara dökülmesiyle kristal şekli verilerek piyasaya sürülmektedir. Nöbet şekeri rafine şeker yerine çay, kahve yahut tatlılar da kullanılabilir. İçine herhangi bir kimyasal yahut koruyucu girmemesi sebebiyle sağlığı tehdit eden bir şeker türü değildir bu sebeple rafine şekere karşılık oldukça sağlıklı bir alternatiftir.

Nöbet Şekeri Faydaları

Halk arasında en bilinen ve bilinmeyen yönleri ile nöbet şekerinin başlıca faydalarını, nelere iyi geldiğini şöyle sıralayabiliriz;

Ağız içi aft ve uçuk yaralarının iyileştirmeye yardımcı olur.

Hafıza güçlendirici özelliği ile hafızayı güçlendirmeye ve alzheimer hastalığından korunmaya yarar.

Emziren annelerde süt salınımını arttırmaya yardımcı olur.

Boğaz ve yutak tahrişlerini en aza indirmeye fayda sağlar.

Çocukluk çağında tüketmek zeka gelişimine fayda sağlar.

Ses kısıklığını geçirmeye yardımcı olur.

Böbreklerde kum oluşumunu engeller ayrıca mesanedeki taşların düşmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara karşı bağışıklık kazanılmasını sağlar.

Ağız da oluşan kötü nefes kokusunun giderilmesine fayda sağlar.

Metabolizmayı düzene sokmaya yardımcı olur.

Sürekli halsizlik ve yorgunluk şikayetleri yaşayan kişilerin tüketmesi halinde dinçlik verir.

Faranjit, boğaz enfeksiyonu gibi rahatsızlıkların iyileşmesine yardımcı olur.

Nöbet Şekerinin Zararları

Şimdiye kadar ki yapılan araştırmalar sonucunda nöbet şekerinin aşırı tüketilmemesi halinde, herhangi bir zararı görülmemektedir. Lakin özellikle belirtmekte fayda vardır, nöbet şekeri bilinen sofra şekerinin ham halidir, bu durumda şeker hastaları yahut şekere alerjik reaksiyon gösteren kişilerin doktor onayı almadan nöbet şekeri tüketmemeleri kendi sağlıklarının hayrına olacaktır.