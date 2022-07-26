Nöbet Şekeri Nedir? Nöbet Şekeri Faydaları Neler, Neye İyi Gelir, Zararlı Mı?

Bazı gıdalarda ham madde olarak karşımıza çıkan nöbet şekerini, direkt sade olarak da tüketmemiz mümkün. Ulaşılması da hayli kolay olan, bunun yanı sıra oldukça uygun fiyatlara elde edilebilen nöbet şekerinin nelere iyi geldiği ise merak konusu. Peki, nöbet şekeri nedir? Nöbet şekeri ne işe yarar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz. İşte detaylar...
Şeker kamışı ve palmiye ağacının özlerinden elde edilen nöbet şekeri, sofralarımızda kullanılan beyaz şekerin kıvamına gelmemiş bir şeker türüdür. Diğer ismiyle kaya şekeri olarak bilinen nöbet şekeri hiç bir işlem görmemiş, rafine edilmemiş bir şekerdir. Şurubunun özel kalıplara dökülmesiyle kristal şekli verilerek piyasaya sürülmektedir. Nöbet şekeri rafine şeker yerine çay, kahve yahut tatlılar da kullanılabilir. İçine herhangi bir kimyasal yahut koruyucu girmemesi sebebiyle sağlığı tehdit eden bir şeker türü değildir bu sebeple rafine şekere karşılık oldukça sağlıklı bir alternatiftir.
Halk arasında en bilinen ve bilinmeyen yönleri ile nöbet şekerinin başlıca faydalarını, nelere iyi geldiğini şöyle sıralayabiliriz;
Şimdiye kadar ki yapılan araştırmalar sonucunda nöbet şekerinin aşırı tüketilmemesi halinde, herhangi bir zararı görülmemektedir. Lakin özellikle belirtmekte fayda vardır, nöbet şekeri bilinen sofra şekerinin ham halidir, bu durumda şeker hastaları yahut şekere alerjik reaksiyon gösteren kişilerin doktor onayı almadan nöbet şekeri tüketmemeleri kendi sağlıklarının hayrına olacaktır.