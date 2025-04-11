Nöbetçi eczane ’boks ringine’ döndü

Olay, geçtiğimiz 29 Mart günü merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Manavlı Sokak üzerinde bulunan eczanede meydana geldi. Nöbetçi eczaneye gelen 1'i kadın 2 kişi reçetesini verdikten bir süre sonra eczacı Erhan İlhan'a 'beklemek zorunda mıyız?' diyerek tepki gösterdi. Eczacı İlhan'da kendisine tepki gösteren kişilere reçeteleri iade ederek başka bir eczaneye gidebileceklerini söyledi. Daha sonra eczanede bulunan başka bir kişi tartışmayı engellemek için şahısları iş yerinden uzaklaştırmak istedi. Bunun üzerine iki müşteri grubu arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflar birbirine tekme ve tokat atarak saldırdı. Eczacı Erhan İlhan darp edilip, merdivenlerden itildi. Kavga anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin eczaneye gelip, reçeteyi verdiği, daha sonra eczacıya tepki gösterdikleri, daha sonra başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü görülüyor.