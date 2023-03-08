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Giriş Tarihi: 8.3.2023 15:50 Son Güncelleme: 8.3.2023 15:50

Nöbetçi Noter Çalışma Saatleri – Nöbetçi Noter Kaça Kadar Açık ve Kaçta Kapanıyor?

Gün içinde binlerce vatandaş noterde işlem yapar. Bu nedenle nöbetçi noterin çalışma saatleri merak edilir. 2023 nöbetçi noter çalışma saatleri bilinerek hangi zaman aralığında noterde işlem yapmanız gerektiğini tayin edebilirsiniz. Nöbetçi noter kaça kadar açık sorusunu araştırmak için noterler birliğinin web sitesinden de yararlanabilirsiniz. Hafta sonu nöbetçi noter saat kaçta kapanıyor sorusunu sizler için araştırdık.

Nöbetçi Noter Çalışma Saatleri – Nöbetçi Noter Kaça Kadar Açık ve Kaçta Kapanıyor?

2023 nöbetçi noter çalışma saatleri her yıl noterler birliği tarafından güncellenir. Nöbetçi noter kaça kadar açık sorusu, hafta sonu nöbetçi olanın çalışma programını kapsar. Noter işlemlerinin hafta sonu da yapılması gerekebilir. Bunun için de nöbetçi noterlerden istifade edilmesi gerekir. Noterin çalışma saati bilinerek işlemler için zaman kaynı riskini en aza indirebilirsiniz. Hafta sonu nöbetçi noter saat kaçta kapanıyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

2023 Nöbetçi Noter Çalışma Saatleri

Noterlerin çalışma saati bulunulan yerdeki resmi dairelerin çalışma saatine endekslidir. Bankalar 09:00'da açıldığından noterler de aynı saatte açılır. Mesai saati haricinde noterler işlem kabul etmez. 17:00'a kadar işlem yapılan noterlerde öğle arası iş yoğunluğuna göre değişir. Bu kapsamda öğle arası 12:00-13:00 ya da 12:30-13:30 arasıdır.

Son yıllarda ülkemizde nöbetçi noter uygulaması başlamıştır. Bu sayede noterlik işlemlerinin hafta sonu da yapılması mümkün kılınmıştır. Noterin hafta sonu çalışma saati hafta içi çalışma saatlerinden biraz daha farklıdır.

Hafta Sonu Nöbetçi Noter Saat Kaçta Kapanıyor?

Nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verir. Hangi noterin nöbetçi olduğu bilgisine internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Nöbetçi noterler Cumartesi günleri 09:00-16:00 arası, Pazar günleri ise 10:00-14:00 arasında hizmet verir.

Noterler vatandaşın talebi doğrultusunda hukuk kapsamlı işlemleri yapmakla yetkili olan birimlerdir. Araç alım-satımı, vekâletname verilmesi, ihbarname gönderilmesi gibi işlemler noterde yapılır. Bu hizmetin aksamaması için de hafta sonu nöbetçi noter işlerin kolaylaşmasını sağlar.

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Nöbetçi Noter Çalışma Saatleri – Nöbetçi Noter Kaça Kadar Açık ve Kaçta Kapanıyor?
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