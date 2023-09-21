Nohuda sadece bakliyat olarak bakılmamalıdır. Çünkü nohut içerisinde bazı vitaminleri ve mineralleri barındırmaktadır. Özellikle de kemik sağlığında önemli bir yeri vardır. Nohudun tüm bu özelliklerini tek bir çatı altında toplamak mümkündür. Besin değeri bir ürüne ait tüm özellikleri gösterir. Dolayısıyla karbonhidrat, yağ, protein gibi faktörlerin miktarını gösterir. Nohut da bu şekilde ele alınabilir. Böylece konu ekseninde nohut besin değeri, nohutta ne kadar karbonhidrat var, protein var mı gibi sorular sorulabilir.

Nohut Besin Değeri

Nohuda sadece bakliyat olarak bakmamak gerekir. Çünkü nohudun insan sağlığına iyi gelen vitaminleri ve mineralleri vardır. Özellikle kemik sağlığına olan etkisi çok değerlidir. İçerisinde kalsiyum, lif ve magnezyum gibi mineralleri vardır. Bu sayede kemik sağlığına iyi gelmektedir. Ayrıca nohut K vitamini de içermektedir. K vitaminin eksikliği kemiklerde bazı sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Nohut K vitamini deposu olduğundan kemik sağlığındaki olumsuzluklara iyi gelecektir.

Nohut Besin Değerleri Nedir?

Her ürünün miktarına göre besin değerleri değişmektedir. 100 gram, 1 su bardağı ya da 1 çay bardağı nohudun besin değerleri aynı olmayacaktır. Bu noktada 100 gram nohudun besin değerleri baz alınacaktır ve aktarılacaktır. İlk olarak 100 gram nohudun yaklaşık 164 kalori olduğu söylenmelidir. 100 gram nohudun bazı besin değerleri şu şekildedir:

100 gram nohutta yaklaşık olarak 27.42 değerinde karbonhidrat vardır.

100 gram nohutta yaklaşık olarak 8.86 değerinde protein vardır.

100 gram nohutta yaklaşık olarak 2.59 değerinde yağ vardır.

100 gram nohutta yaklaşık olarak 7.6 değerinde lif vardır.

100 gram nohutta yaklaşık olarak 7 değerinde sodyum vardır.

100 gram nohutta yaklaşık olarak 49 değerinde kalsiyum vardır.

100 gram nohutta yaklaşık olarak 2.89 değerinde demir vardır.

Nohutta Ne Kadar Karbonhidrat Var?

Birçok besin içerisinde karbonhidrat barındırmaktadır. Bu besinlerde karbonhidrat oranı bazen düşük bazen de yüksektir. Nohuda da karbonhidrat vardır. 100 gram nohutta yaklaşık olarak 27.42 değerinde karbonhidrat vardır.

Nohutta Protein Var Mı?

Nohut kemik sağlığına faydalı bir baklagildir. İçerisinde magnezyum, lif, kalsiyum ve K vitamini olduğu için kemik sağlığına iyi gelmektedir. Bu özeliğinden dolayı da gelişme çağında olan çocuklara yedirilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca baklagillerin çoğunluğu protein içermektedir. Vücudun protein ihtiyacın bir kısmı baklagillerden de karşılanmaktadır. Nohutta da protein vardır. 100 gram nohudun protein değeri yaklaşık olarak 8.86'dır.