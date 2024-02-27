Nonwoven Kumaş Nedir? Nonwoven Kumaş Hammaddesi Ne, Kullanım Alanları Neler?

Geniş kullanım alanına sahip olan nonwoven kumaşlar hijyen ürünlerinden otomotiv sektöründe birçok alanda yararlanılan kumaşlardır. Yüksek emici özelliklerinin yanında esnek olmaları kumaş türleri arasında öne çıkmasında etkili olmuştur. Tela kumaş olarak da bilinen bu kumaş türleri özel kullanımlar için üretilir. Nonwoven kumaş nedir, hammaddesi ve kullanım alanları neler gibi konular tekstil ile ilgilenen kişilerin merak ettikleri arasındadır.

Nonwoven Kumaş Nedir?

Nonwoven kumaşlar özel kullanımlar için üretilen ve kullanım süresine göre maliyetleri oldukça az olan kumaş türleridir. Genel olarak bu kumaşlar sentetik elyafların kullanılması ile üretilmektedir. Elyaflar arasında polipropilen, polyester ve polietilen gibi çeşitli malzemeler de bulunmaktadır. Bunların yanında zaman zaman doğal liflerden de yararlanılmaktadır.

Bu hammaddeler basınç, ısı ve kimyasal birtakım işlemlerden geçirilerek nonwoven kumaşların üretimi gerçekleşir. Yapılan işlemler sırasında sentetik elyaf lifleri birbirine bağlanır ve kumaşta istenilen yapı kolayca oluşturulur.

Nonwoven Kumaş Kullanım Alanları

Nonwoven kumaşlar iyi şekillendirilebilme özelliğine sahiptir. Bunların yanında ıslak ve kuru halde temizleme işlemleri için uygun yapıya sahiptir. Yüksek emici özellikte olmasının yanı sıra aynı zamanda toksik ve alerjik malzemeler içermezler. Tüy oluşturmayan yüzeyi ve aşındırmaya karşı dayanıklı olması kullanım alanlarını oldukça geniş hale getirir. En önemli kullanım alanları arasında ise şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Hijyen ürünleri

Tıbbi ve sağlık alanları

Otomotiv sektörü

Tarım sektörü

İnşaat ve yalıtım sektörü

Temizlik sektörleri

Endüstriyel kullanımlar

Gibi birçok farklı alanda bu kumaşlardan yararlanılmaktadır. Nonwoven kumaş türleri özellikle tekstil endüstrisinin en önemli malzemeleri arasında yer alır. Giyim ürünlerinin alt katmanlarında çok işlevsel olduğu için tercih edilir. Ayakkabı tabanlarında ve çanta imalatında da öne çıkan malzemeler arasında yer aldığını söylemek mümkün olabilmektedir.