Norveç Orman Kedisi Özellikleri ve Bakımı - Norveç Orman Kedisi Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar ve Ne Kadar Büyür?

Norveç Orman Kedisi özellikleri, Norveç iklimi ile paralellik gösterir. Norveç Orman Kedisi ne kadar yaşar sorusu da bu eksende araştırılmalıdır. Kedi sevenler daha çok Norveç Orman Kedisi bakımı zor mu sorusunu araştırırlar. Bunun yanında ev ortamı için Norveç Orman Kedisi çok tüy döker mi sorusu da önemli bir husustur. Norveç Orman Kedisi neleri sever, uysal mı gibi konu ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevapları yazımızın devamında.

Norveç Orman Kedisi Özellikleri

Norveç iklimine özgü bir kedi ırkı olan Norveç Kedisi oldukça uzun tüylere sahiptir. Söz konusu canlı, Norveç'in milli değere sahip kedi ırkı olarak kabul edilir. Norveç Orman Kedileri aynı zamanda dünyada az bulunan bir kedi ırkıdır. Bahse konu kediler geçmiş dönemde daha çok gemi ve ev ortamında fare avlamak için kullanılmışlardır. Doğal olarak bu kedilerin avcılık yetenekleri çok gelişmiştir. Keskin bir zekaya sahip olan bu kediler sahibini şaşırtacak niteliktedir. Kedinin bir diğer üstün özelliği de dost canlısı bir hayvan olmasıdır.

Norveç Orman Kedisi Bakımı Zor Mu?

Norveç Orman Kedisinin bakımı diğer kedi türlerinden farklı değildir. Bu kedilerin bakımında, kedinin özelliklerini bilerek hareket etmek gerekir. Bu kapsamda aşağıdaki özellikleri dikkate almanız gerekir.

Kedinin anavatanı adından da anlaşılacağı gibi Norveç'tir.

İri bir kedi türüdür.

Kedinin ağırlığı 10 kg'ı bulabilir.

Hemen hemen tüm renklere sahip tüyleri vardır.

Kulakları dik olan bu kedinin kulak uçları ise sivri yapıdadır.

Gövde yapısı güçlü ve kaslı yapıdadır.

Tüyleri çok sık ve uzundur. Bu tüy yapısı kedinin Norveç'in sert iklim şartlarına karşı dayanıklı olmasını sağlar.

Yetişkinliğe geçiş dönemi diğer kedi ırklarına nazaran daha uzundur. Ancak 5 yaşında erişkin olurlar.

Fazla miyavlayan bir yapıları yoktur.

Sudan korkmayan bir yapıya sahiptir. Bu özellikleri ile nehirde balık avlama kabiliyetine sahiptirler.

Eğitime açık bir kedi türüdür.

Mama tüketiminde seçicidirler.

Arkadaş canlısı olan bu kedilerin iletişim kabiliyetleri çok güçlüdür. İlk iletişimde biraz çekingen durabilirler.

Uzun süre kapalı ortamda bulunmaktan sıkılabilirler.

Açık havada gezmeyi severler.

İlgi görmekten hoşlanırlar. Yalnızlıktan nefret ederler.

Yaşam süresi ortalama 15 yıldır.

Norveç Orman Kedisi Neleri Sever?

Norveç Orman Kedilerinin en önemli özelliği uzun tüylere sahip olmalarıdır. Kediler bu tüylerin okşanmasını ve taranmasını çok sever. Özellikle boyun kısmının kaşınmasından çok hoşlanırlar. Diğer kedi türlerinin aksine sudan çekinmeyen bu kedilerin nehir ya da göl kenarında balık avlamaya kalktıkları da görülür. Kedinin mama seçiciliği bakım konusunda sahibini zorlayabilir. Bunun haricinde kedinin bakımının çok da zor olmadığını söyleyebiliriz. Kedinin iyi bakılması halinde 15 yıl olan ortalama ömrü daha da uzayabilir.