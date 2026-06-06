Noter belgeli kaçakçılığa darbe

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polislerinin tespitleriyle; ikamet izni başvurularında kullanılan noter taahhütnamelerini usulsüz şekilde temin eden ve yabancı uyruklu kişilerin ülkeye yasadışı yollarla ve sahte belgelerle giriş yapmalarını sağlayan 18 kişilik şebeke operasyonla çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüpheli "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet, Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçlarından gözaltına alındı. Sahte ikamet izinlerini kullandığı tespit edilen yabancı uyruklu kişiler hakkında da sınırdışı işlemleri başlatıldı.