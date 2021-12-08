Haberler Yaşam Haberleri Nüfus cüzdanı sureti sorgulama 2021: Nüfus cüzdanı sureti nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 8.12.2021 12:59 Son Güncelleme: 8.12.2021 12:59

Nüfus cüzdanı sureti sorgulama 2021: Nüfus cüzdanı sureti nasıl ve nereden alınır?

Nüfus cüzdanı sureti sorgulama 2021: Nüfus cüzdanı sureti nasıl ve nereden alınır?

Nüfus cüzdanı sureti kimlik kartınızda bulunan tüm bilgileri içeren bir belgedir. Günlük hayatımızda kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından bazı işlemlerin yapılabilmesi için vatandaştan istenen belgeler arasında yer alan nüfus cüzdanı sureti e devletten alınabileceği gibi muhtarlıktan ve noterden de temin edilebiliyor. Eğer noter veya muhtarlığa ücret ödemek istemiyorsanız e devlet üzerinden nüfus cüzdanı örneği çıkarabilirsiniz. Peki Nüfus cüzdanı sureti sorgulama nasıl yapılır? Nüfus cüzdanı sureti nasıl ve nereden alınır?

Günlük hayatımızda en çok istenen belgelerden biride nüfus cüzdanı suretidir. Kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından bazı işlemlerin yapılabilmesi için vatandaşlardan istenen belgeler arasında yer alan nüfus cüzdanı sureti almanın belirli yolları vardır. Bunlar arasında noter, muhtarlık ve e devlet yer alıyor. Nüfus kayıt örneği kolay hızlı bir şekilde e-Devlet sistemi üzerinden de alınabiliyor. Peki Nüfus cüzdanı sureti sorgulama nasıl yapılır? Nüfus cüzdanı sureti nasıl ve nereden alınır?

NÜFUS CÜZDANI SURETİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nüfus cüzdanı sureti kimlik kartınızda bulunan tüm bilgileri içeren bir belge niteliği taşır. Genellikle iş yerlerinde veya kamu özel dairelerinde bilgilerinizde değişiklik yapılıp yapılmadığını ve nüfus cüzdanınızda yer alan bilgilerin devlet kayıtları ile uyuşup uyuşmadığını karşılaştırabilmek için talep edilir. Nüfus cüzdanı sureti e devlet üzerinden, noter veya muhtarlıktan alınabiliyor.

NÜFUS CÜZDANI SURETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Nüfus cüzdanı sureti ikamet ettiğiniz mahallenin muhtarı, noter aracılığı ile ve e-devlet üzerinden alabileceğiniz bir belgedir. Devlet dairelerinde bazı durumlarda nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olurken bazen nüfus cüzdanı sureti istenebiliyor. Muhtarlıktan alacağınız nüfus cüzdanı sureti için 1 adet fotoğraf, cüzi bir ücret karşılığı gerekir. E devlet üzerinden alabileceğiniz nüfus cüzdanı sureti kolaylık sağlıyor. Bu işlem için e-Devlet sistemine T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile birlikte giriş yapmanız gerekiyor.

E DEVLET ÜZERİNDEN NÜFUS CÜZDANI SURETİ ALMA İŞLEMİ

e-devlet sistemine giriş yapınız,

Arama kısmına nüfus kayıt örneği yazdıktan sonra karşınıza çıkan ekranda gerekli onaylamaları yapın,

Fakat unutmamanız gerekli olan bir unsur ise; e – devlet üzerinden nüfus kayıt örneği alma işlemini sadece bir defa gerçekleştirebilmenizdir.

Onay verdikten sonra karşınıza nüfus cüzdanı sureti çıkacaktır,

Çıkan sayfayı yazdırmanız yeterlidir.

Yazdırdığınız sayfa, alt bölümde bulunan barkod sayesinde fotoğrafı evrak statüsü taşıyacaktır.

NÜFUS CÜZDANI SURETİ NEDİR?

Nüfus cüzdanı sureti, kimlik kartınızda ya da nüfus cüzdanınızda bulunan bütün bilgileri içeren bir belgedir.

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Nüfus cüzdanı sureti sorgulama 2021: Nüfus cüzdanı sureti nasıl ve nereden alınır?
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