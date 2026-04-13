Haberler Yaşam Haberleri Tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 13.04.2026 15:40

Tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye'de tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü Halime Aki hayatını kaybetti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Kaza, Osmaniye –Kadirli karayolunda meydana geldi. Halime Aki'nin kullandığı 34 ELS 883 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.A. yönetimindeki yakıt tankeri ile çarpıştı. Otomobil takla atarak tarlaya savruldu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü otomobilden çıkardı.

Hastaneye kaldırılan Halime Aki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halime Aki'nin Toprakkale Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürlüğü'nde memur olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tanker sürücüsünü gözaltına aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz