Tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Osmaniye –Kadirli karayolunda meydana geldi. Halime Aki'nin kullandığı 34 ELS 883 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.A. yönetimindeki yakıt tankeri ile çarpıştı. Otomobil takla atarak tarlaya savruldu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü otomobilden çıkardı.

Hastaneye kaldırılan Halime Aki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halime Aki'nin Toprakkale Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürlüğü'nde memur olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tanker sürücüsünü gözaltına aldı.