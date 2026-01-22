Nüfus yaşlanıyor doğurganlık düşüyor

Türkiye sessiz ama derin bir demografik dönüşümden geçiyor. Nüfus yaşlanıyor, doğurganlık oranları düşüyor, genç nüfus giderek azalıyor. Uzmanlara göre bu tablonun arkasındaki en kritik nedenlerden biri, anneliğin çalışma hayatında hâlâ bir "bedel" olarak görülmesi. Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu ve EBSAM işbirliğiyle hazırlanan saha araştırması, kadınların neden doğumu ertelediğini çarpıcı verilerle ortaya koydu. 81 ilden 15 bin 44 kadın eğitim çalışanının katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, sorunun yapısal sorunlardan kaynaklandığını gösterdi. Eğitim ve sağlık alanlarında kadın istihdamının yüzde 60'ların üzerine çıktığına dikkat çekilirken, aynı kadınların çalışma hayatında kalabilmek için anneliği ertelemek zorunda kaldıkları vurgulandı.

DOĞUM İZNİ 60 HAFTA OLMALI



Araştırmaya katılan kadınların yüzde 93'ü doğum sonrası izin süresinin artırılması gerektiğini savunurken, yüzde 90'ı doğum izninin doğumdan önce 8, doğumdan sonra 52 hafta olmak üzere toplam 60 haftaya çıkarılmasını talep ediyor. Araştırmayı yürütenler, bu talebin bir ayrıcalık değil, kadınların hem anne hem de çalışan olarak var olabilme isteği olduğunun altını çiziyor.

Kadınlar, doğumdan kısa süre sonra işlerine dönmek zorunda kaldıklarını, bebeğin bakım sorumluluğunu ve vicdani yükü çoğu zaman tek başlarına taşımak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 70'inden fazlası, doğum izni sonrası işe dönüş sürecinde yeterli destek görmediğini belirtti. Kadınlar, doğumdan sonra aynı tempo, aynı beklenti ve aynı iş yüküyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, anneliğin iş hayatında görünmez bir maliyete dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

ESNEKLİK VURGUSU



Katılımcıların yüzde 81'i, doğum izninin iş ve aile hayatı dengesini kurmayı kolaylaştırdığını belirtti. Uzmanlara göre bu veri, doğru planlanmış annelik haklarının kadınların verimliliğini azaltmadığını, aksine çalışma hayatını güçlendirdiğini gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 92'si yarım zamanlı çalışmanın kapsamının genişletilmesini isterken, yüzde 96'sı bu süreçte özlük ve sosyal haklarının korunmasını talep etti. Kadınlar, gelir kaybı yaşamadan, emeklilik hakları zedelenmeden ve kariyerlerinden geri düşmeden güvenceli esnek çalışma istediklerini vurguladı.

Çocuk sayısına göre çalışma saatlerinde düzenleme yapılması ve kadın kamu görevlileri için haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürülmesi çağrısı yapıldı.

Kadınların doğumu ertelemesinin temel nedenlerinden birinin anneliğin iş hayatında "bedel" olarak görülmesi olduğunu vurguladı. "Annelik bedel değil, toplumsal bir değerdir" mesajı verilirken, bu değerin korunmasının devletin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.