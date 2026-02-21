Haberler Yaşam Haberleri Nükleer müzakerelerde büyük kriz! İran'dan ABD'ye "Uranyum" resti
Giriş Tarihi: 21.02.2026 17:48 Son Güncelleme: 21.02.2026 18:04

Nükleer müzakerelerde büyük kriz! İran'dan ABD'ye "Uranyum" resti

Dünyanın gözü kulağı ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere çevrilmişken Tahran'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Rusya'nın 'zenginleştirilmiş uranyumu biz depolayalım' teklifine kapıları kapatan İranlı yetkililer, uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağını dünyaya ilan etti. ABD ile yürütülen pazarlıklarda 'seyrekleştirme' formülüne açık kapı bırakan Tahran'ın bu kararı, bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti.

AA Yaşam
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"URANYUM İRAN DIŞINA ÇIKARILMAYACAK"

Yetkili, özellikle yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması hususundaki önerilere atıfla, "ABD ile müzakerelerde uranyumun İran dışına çıkarılmayacağını dile getirdik." dedi.

"ANLAŞMAYA VARILIRSA URANYUM SEYREKLEŞTİRİLEBİLİR"

Ancak ABD ile bir anlaşmaya varılırsa uranyumun seyrekleştirilmesinin mümkün olacağının altını çizen yetkili, Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyum fazlasını teslim almaya hazır olduğuna dair yapılan açıklamalarına ilişkin, "Ruslar, İran'ın uranyumun taşınması hususundaki pozisyonu hakkında bilgi sahibiler." İfadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitariy Peskov, Katar'ın El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamak için hazırız." demişti.

Ayrıca Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rosatom'un, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu taşıma noktasında teknik olarak hazır olduğunu söylemişti.

