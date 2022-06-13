Gözlük kullanımı son yıllarda oldukça yaygınlaştı. En önemli organlarımızdan biri olan gözlerimizi korumak adına birçok fedakarlıkta bulunmamız gerekebilir. Eğer gözlük kullanmak gerekiyorsa kullanmamaktan kaçınmalıyız. Eğer miyop gibi görme sorununa sahipseniz ve doktorunuz gözlük kullanmanız gerektiğini söylediği takdirde kullanmıyorsanız miyop sorununuzun daha da ilerlemesine neden olabilirsiniz. Bu yüzden numaralı gözlük konusunda mutlaka kontrollü olmalısınız. Numaralı gözlük satın almak için öncelikle bir göz doktoruna muayene olup göz numaranızın kaç derece olduğunu tespit etmelisiniz. Ardından satın alma işlemleri için bazı prosedürler uygulanır. Bu prosedürlerin ne olduğunu ve aklınıza takılan numaralı gözlük nedir? Dereceli gözlük nasıl alınır ve devlet ne kadarını ödüyor? Şeklindeki sorular için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Numaralı Gözlük Nedir?

Numaralı gözlük, görme sorunu yaşayan kişilerin kullandığı, normal görüş açısına ulaştıran ve camlarında büyüteç misali parçalar bulunan gözlük çeşididir. Bu gözlüğü satın alabilmek için öncelikle göz numaranızın kaç olduğunu bir göz doktoruna muayene olarak öğrenmelisiniz. Muayenenin ardından göz doktorunun tespit ettiği rahatsızlığa göre kullanmanız için dereceli gözlük reçetesi yazılır.

Dereceli gözlük nedir? diye soracak olursanız, şu şekilde cevaplayalım; örneğin, uzağı görmekte sorun yaşıyorsanız doktor size miyop teşhisi koyar ve miyop hastalığına uygun bir cama sahip gözlük satın almanız için reçete yazar. Doktorun yazdığı reçete ile gözlük camı ve çerçevesini alabilirsiniz. Eğer, gözlük cam ve çerçeveniz için devlet katkısından faydalanmak istiyorsanız, öncelikle sigortalı olmanız gerekiyor.

Sigortanın karşılaması için devlet ya da özel hastane kısıtlaması bulunmuyor. Dilediğiniz bir hastanedeki göz doktorundan devlet katkılı gözlük reçetesi alabilirsiniz. Ancak, aldığınız reçetenin geçerli olabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı bir gözlük mağazasına gitmelisiniz. Anlaşmalı olmayan bir gözlükçüden doğal olarak devletin ödediği paydan yararlanamazsınız.

Devletin ödediği 2022 gözlük reçetesi katkı payı şu şekilde açıklanmıştır: Uzak ve yakın gözlük çerçeveleri için 37,80 TL ödenirken gözlük camı için çeşidine göre değişkenlik göstermekle birlikte 6 ila 20 TL arasında bir pay ödenir. Ayrıca bu ödemede değişkenlik yaratan bir durum vardır. O da gözlük numarasının büyüklüğü. Eğer, gözlük numaranızın büyüklüğü çok ise devletten alacağınız pay da orantılı olarak artar. Optik gözlüğün yanı sıra dereceli güneş gözlüğü de aynı şekilde satın alabilirsiniz.