Haberler Yaşam Haberleri Numaralı Güneş Gözlüğü Nedir? Dereceli Güneş Gözlüğü Nasıl Alınır, Sigorta Karşılıyor Mu?
Giriş Tarihi: 13.6.2022 14:43 Son Güncelleme: 13.6.2022 14:43

Numaralı Güneş Gözlüğü Nedir? Dereceli Güneş Gözlüğü Nasıl Alınır, Sigorta Karşılıyor Mu?

Numaralı Güneş Gözlüğü Nedir? Dereceli Güneş Gözlüğü Nasıl Alınır, Sigorta Karşılıyor Mu?

Görme bozukluğu yaşayan kişiler numaralı gözlük kullanmak zorundadırlar. Yaz aylarında ise sıkça kullanılan güneş gözlüğünün görme bozukluğu yaşayan kişiler için numaralı olması avantaj sağlamaktadır. Peki, numaralı güneş gözlüğü nedir? Numaralı güneş gözlüğü genellikle miyop, astigmat gibi bulanık görme sorunu yaşayan kişilerin tercih ettiği bir aksesuardır. Numaralı güneş gözlüğü görme derecesine göre satın alınıyor. Bu da dereceli güneş gözlüğü nasıl alınır, sigorta karşılıyor mu? Gibi soruları akıllara getiriyor.

Numaralı güneş gözlüğü satın alabilmek için belli kurallar uygulanmaktadır. Bu kuralların uygulanması içinde bazı prosedürler bulunuyor. Optik gözlük satın alınırken izlenen belli yollar vardır. Ancak dereceli güneş gözlüğü satın alınırken hangi uygulamalardan geçildiği pek bilinmez. Arama motorlarında sıklıkla aratılan konulardan biri olan numaralı güneş gözlüğü nedir? Dereceli güneş gözlüğü nasıl alınır, sigorta karşılıyor mu? Gibi soruların cevaplarına erişmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Numaralı Güneş Gözlüğü Nedir?

Numaralı güneş gözlüğü optik gözlük kullanan kişilerin yaz aylarında daha rahat etmesi ya da güneş hassasiyeti ve görüş sorunu olan kişilerin daha iyi bir görüşe sahip olmaları açısından üretilmiştir. Numaralı güneş gözlüğü satın alabilmek için öncelikle bir göz doktoruna muayene olup reçete almalısınız. Doktor tarafından yazılan reçete ile Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı bir gözlükçüye giderek kendi göz numaranıza uygun güneş gözlüğü edinebilirsiniz.

Dilerseniz hali hazırda bir güneş gözlüğünüz varsa çerçeveniz ve reçetenizle birlikte gözlükçüden sadece camlarını değiştirmesini isteyebilirsiniz. Eğer ben bütün bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız sizler için de bir seçenek bulunuyor. O da numaralı gözlüğe takılan güneş gözlüğü klipsidir. Kısaca gözlük klipsi olarak da adlandırabileceğimiz numaralı gözlüğe takılan güneş gözlüğü ile kolayca optik gözlüğünüzün üzerine takabilir ve dilediğiniz zaman güneş gözlüğü dilediğiniz zaman normal gözlük olarak iki aşamalı şekilde kullanabilirsiniz.

Dereceli Güneş Gözlüğü Sigorta Tarafından Karşılanıyor Mu?

Dereceli güneş gözlüğü satın almak için bir göz doktoruna muayene olarak reçete almalısınız. Bu reçete ile SGK anlaşmalı bir gözlükçüye giderek sigorta tarafından karşılanan güneş gözlüğü satın alabilirsiniz. Devlet tarafından karşılanan bir güneş gözlüğünü satın aldığınız takdirde, uzak ya da yakın çerçeve için 37,80 TL cam çeşitleri için ise 10 ila 16 TL aralığında bir karşılama olur. Yani ortalama olarak toplamda 60 TL gibi bir rakam sigorta tarafından karşılanıyor. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de sigortanızın olması gerektiğidir.

Eğer sigortalı durumunda gözükmüyorsanız devlet destekli güneş gözlüğü satın almanız da mümkün değildir. Son olarak sigorta tarafından karşılanan gözlükleriniz 3 yılda 1 kez olmak şartıyla değiştirebilirsiniz. Yani, her 3 yılın sonunda aynı reçete ile yeni bir gözlük satın alabilir ya da var olan gözlüğünüzü değiştirebilirsiniz.

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Numaralı Güneş Gözlüğü Nedir? Dereceli Güneş Gözlüğü Nasıl Alınır, Sigorta Karşılıyor Mu?
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