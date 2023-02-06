Haberler Yaşam Haberleri Numarataj Nedir? Numarataj Belgesi Ne İşe Yarar ve Belediyeden Nasıl Alınır?
Giriş Tarihi: 6.2.2023 09:27 Son Güncelleme: 6.2.2023 09:27

Numarataj Nedir? Numarataj Belgesi Ne İşe Yarar ve Belediyeden Nasıl Alınır?

Numarataj nedir öğrenmek mi istiyorsunuz? Bunun için doğru yerdesiniz. İçeriğimizde numarataj ne demek, nerede yazar, sorgulama için gerekli bilgileri paylaşacağız. Bunun yanı sıra numarataj almak için ne gerekli bilmeniz gerekir. Bu yüzden içeriğimizde numarataj ne demek, numarataj belgesi nedir sorularının detaylarına ineceğiz.

Numarataj Nedir? Numarataj Belgesi Ne İşe Yarar ve Belediyeden Nasıl Alınır?

Tapu ya da ikamet ile ilgili işleri olan kişiler numarataj nedir diye merak eder. Merakları gidermek adına sizler için araştırmamızı yaptık. Bu araştırmanın sonunda numarataj ne demek, nerede yazar, sorgulama gibi konulara değindik. Bununla beraber numarataj almak için ne gerekli onları da bulduk. Haberimizin kalan kısmında numarataj nedir, numarataj belgesi nedir sorularının cevaplarına değineceğiz.

Numarataj Nedir?

Belediye sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokaklar ile bunlara cephesi bulunan yapılara adres tespiti yapılıp, herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumunu ve işlev açısından tanımlanmasını sağlamayan belgedir. Kısacası numarataj belgesi adres belirlenmesinde kullanılır ve bu belgeyi alan kişiyi hak sahibi yapmaz.

Kaçak adreslerin önüne geçmek adına Göç İdaresi ikamet iznine başvuracak olan kişilerden, ev sahibinin tapu kopyası ve numarataj kopyasını istemeye başladı. Yani ilk defa ikamet iznine başvuracak olan kişiler, ikamet için ilk müracaata gidenlerden ev sahibinden tapu ve numarataj belgesinin kopyasını almalılar. Bunun amacı ise kaçak adreslerin önüne geçmektir. Adres Kayıt Sisteminin başarılı olması için Numarataj ve Adres Bilgi Sistemi çalışmalarının tam ve eksiksiz yapılması gereklidir. Numarataj ve Adres Bilgi Sistemi çalışması; alanda adreslerin numaralandırılması, levhaların asılması ve adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi süreçlerinin tümünü içermektedir.

Numarataj belgeleri şu yerlerde kullanılabilir;

Proje, inşaat, iskân, ruhsatsız yerler, kısmi iskân, yanan yıkılan yerler, yapı kayıt belgeli, metruk bina, ikamet harici binalar, depolar, diğer kısa süreli konaklama, garaj binaları, halka açık ikamet yerleri, ibadet veya dini faaliyetler, ikamet amaçlı binalar, ikamet harici binalar, kamu eğlence binaları, Kamu Güvenliği ve Savunma, mesken, müze ve kütüphaneler, ofis ve işyeri, okul üniversite araştırma, ortak alan, otel, sağlık ve bakım kuruluşları, sanayi, spor, tarihi ve koruma altındaki abideler, tarım ve hayvancılık, toptan ve perakende ticaret, ulaşım ve iletişim.

Numarataj Belgesi Belediyeden Nasıl Alınır?

Büyükşehir ve Büyükşehir olmayan şehirlerde farklılık göstermektedir. Büyükşehir olmayan şehirlerde ilçe belediye yetkisindedir. Büyükşehirlerde ise bünyesinde bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı Numarataj Şefliğinden alınır. Numarataj Şefliği evrak servisinden temin edilebilecek matbu dilekçe ile Numarataj servisine başvurulur. Bu dilekçede binanın bulunduğu il, ilçe, mahalle belirtilir. Varsa ada, parsel ve sokak ismi de belirtilir. Bağımsız bölümlerin mesken mi, işyeri mi olduğu yazılır. Vaziyet Planı yazıya eklenir. Bu belge temini işleminde belediyeler genellikle ücret talep etmemektedir.

Numarataj Belgesi Almak İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

1- Başvuru, Talep Dilekçesi

2-Numarataj için başvuranın Kimlik Fotokopisi

3- Numarataj alınacak yapıya ait Tapu fotokopisi veya İskân belgesi – Yapı Ruhsatı

4- Şirket ise; Şirket Kaşesi veya imza sürgüsü - yetki belgesi

5- Yeni Projeler için; Belediye Onaylı Mimari Projeye ait Vaziyet Planı

6- Bina köşe noktaları ve röperli ölçü krokisi

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Numarataj Nedir? Numarataj Belgesi Ne İşe Yarar ve Belediyeden Nasıl Alınır?
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