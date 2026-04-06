Numune olarak istediği gıdaları seyyar tezgahta sattı

Merkez Seyhan ilçesinde seyyar satıcı Hasan Ali K., telefonla aradığı kuru yemişçi Hamdullah Ç.'ye, kendisini tanınmış bir baklava firmasının sahibi olarak tanıtıp, 3 ton ceviz satın alacağını, öncesinde numunelik 10 kilogram ürün göndermesini istedi. Bu teklife inanan Hamdullah Ç., belirtilen adrese cevizi gönderdi. Bir süre sonra Hamdullah Ç.'nin ürün almak için Kastamonu'ya gittiğini öğrenen şüpheli, bu kez de İstanbul'daki sözde restoranı için 100 kilogram sarımsak sipariş etti. Bu teklife de inanan Hamdullah Ç. sarımsağı da gönderdi ancak parasını alamadı. Dolandırıldığını anlayan Hamdullah Ç., polise giderek şikayetçi oldu.

HAVLU SATARKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüphelinin, aynı yöntemle 8 kişiyi daha dolandırdığını belirledi. Yapılan çalışmada Hasan Ali K.'nin dolandırdığı farklı kişilerden aldığı incir, zeytinyağı, çekirdek, ceviz, fıstık, badem, akide şekeri, kömbe ve havluları seyyar tezgahında sattığı saptandı. Bu tespitlerin üzerine şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, Hasan Ali K.'nin Karaman'a gittiğini belirledi. Polis, şüpheliyi havlu satarken yakaladı.

"HARAM YEMEM" SAVUNMASI

Emniyete götürülen Hasan Ali K.'nin, 'Dolandırıcılık' suçundan 10 kaydının olduğu belirtildi. Şüpheli, ifadesinde, "Ben haram lokma yemem, helal kazanırım. Beş vakit namaz kılar, oruç tutarım. Söylenildiği gibi dolandırıcılık yapmadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ali K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.