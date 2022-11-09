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Giriş Tarihi: 9.11.2022 09:13 Son Güncelleme: 9.11.2022 09:13

Nur İsminin Anlamı Nedir? Nur Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Nur ismi, kız çocuklarına ikinci bir isim arayışında olan anne ve baba adaylarının tercih ettiği isimlerden bir tanesidir. Nur ismi hem güzel söyleniyor olması hem de sade bir isim olması sebebi ile başka bir ismin yanına oldukça yakışmaktadır. Nur ismi hakkında anne ve baba adaylarının akıllarında birtakım sorular bulunur. Nur isminin anlamı nedir?

Nur İsminin Anlamı Nedir? Nur Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Nur ismi genellikle bir ismin yanına konulsa da tek olarak da çok güzel mana taşıyan isimlerden bir tanesidir. Nur isminin anlamı karşımıza "Aydınlık, ışık, parıltı" olarak çıkmaktadır. Bu ismin kökeni Arapça'dır ve bu isim ile aynı ada sahip Kur'an- ı Kerim içerisinde bir sure bulunur.

NUR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nur ismi genellikle kız çocuklarına konulan isimlerden bir tanesidir. Bu isim genellikle bir ismin yanına bir isim ile kombin olarak tercih edilen isimlerden bir tanesidir. Nur isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu ismin en çok bilinen anlamı ise "Aydınlık, parıltı" anlamıdır. Diğer anlamları ise şu şekildedir: "İlahi bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık" , "tuzsuz bir peynir çeşidi, lor", "Mardin şehrinde bulunan bir yerleşim yeri" ve son anlam olarak da "Kur'an- ı Kerim".

NUR İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Anlamı "aydınlık, parıltı" olarak bilinen Nur ismi hakkında merak edilen pek çok konu bulunmaktadır. Bu konulardan bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığıdır. Nur ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde birden fazla Ayette yer alan bir kelimedir. Nur ismi; Bakara Suresi 17. Ayet, Nisa Suresi 174. Ayet, Enam Suresi 1. Ayet, Bakara Suresi 17. Ayet. Ayrıca Kur'an- ı Kerim içerisinde Nur isimli bir Sure de yer almaktadır.

NUR İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Nur isminin kökeni Türk Dil Kurumu'na Arapça olarak karşımıza çıkar. Arap toplumları ile kaynaşmalar sonucu Nur ismi dilimize geçmiştir.

NUR NE DEMEK?

Özellikle kız çocukları için 2 isim koymak isteyen anne ve babaların tercih ettiği isimler arasında Nur ismi de yer alır. Nur isminin birden çok anlamı bulunur. Bu anlamlar; "Aydınlık, ışık, parıltı" , "Tanrısal bir güç tarafından gönderildiği inanılan bir parlaklık" ve "Kur'an- ı Kerim" olarak karşımıza çıkar.

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Nur İsminin Anlamı Nedir? Nur Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?
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